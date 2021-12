L’histoire folle de la comédie musicale Bridgerton passée de TikTok aux Grammy Awards

Emily Bear et Abigail Barlow sont deux compositrices qui ont vu leur projet de confinement basé sur Bridgerton nommé aux Grammy. Découvrez une histoire folle qui n’aurait pu arriver qu’en 2021 !

Est-ce qu’il y a plus 2020-2021 comme histoire ? Une comédie musicale inspirée de la série Netflix à succès Bridgerton et documentée sur TikTok pendant le confinement est devenue un succès nominé aux Grammy Awards !

La comédie musicale Bridgerton, de TikTok aux Grammy Awards

Cette aventure, c’est celle de Emily Bear et Abigail Barlow, deux compositrices qui ont posté en janvier 2021 sur TikTok une idée ayant accumulé plus de 2 millions de vues : et si Bridgerton était une comédie musicale ?

Abigail Barlow se filme en train de chanter pendant qu’Emily Bear joue du piano, et si vous avez regardé la série Bridgerton, vous aurez certainement toutes les références qu’elles ont incorporées dans leurs morceaux ! L’idée leur est venu après avoir regardé la série, qui est un très gros succès sur Netflix.

Les vidéos des deux compositrices ont accumulé un nombre fou de vues (6 millions) et les fans de la séries semblaient super emballés par la création de cette comédie musicale.

Résultat : un album entier intitulé The Unofficial Bridgerton Musical.

Dans une interview pour BuzzFeed News, Abigail Barlow raconte que la composition de cet album est devenue une collaboration avec leurs followers :

« La série avait eu un succès incroyable. Tout le monde l’avait vue et c’est pour ça qu’on se disait que les fans avaient leur mot à dire. C’était comme si on travaillait en collaboration en temps réel avec eux. On recevait leurs opinions, parfois ils aimaient ce qu’on faisait, parfois non. »

Abigail Barlow ajoute que ce succès inespéré est né à une période où les deux compositrices n’arrivaient pas à trouver des clients pour lesquels créer des morceaux : elles essuyaient refus sur refus. C’est ce qui leur a donné la niaque pour créer de leur côté.

Après la sortie de l’album, le succès des deux jeunes femmes n’est pas passé inaperçu : et elles ont été nommées aux Grammy Awards dans la catégorie « meilleur album de comédie musicale ».

Une histoire assez folle qui montre encore une fois la force des réseaux sociaux et de la liberté artistique !

Crédit photo : Instagram de Abigail Barlow