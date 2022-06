Les règles d’or pour balader votre chat partout avec vous en toute sécurité

Des falaises d’Étretat aux forêts auvergnates en passant par la plage de Trouville, Mamour, mon chat, m’accompagne dans la plupart de mes parenthèses champêtres… C’est lui qui l’a demandé, alors j’ai mis en place une routine bien précise et sécuritaire. Hop, je vous la partage.

Depuis six ans, je vis ma plus belle histoire d’amour avec Mamour, un chat du Bengal incroyablement têtu de sept kilos. Ma bête à poils a toujours eu un tempérament d’aventurier, un besoin immense de dépenser son énergie et aussi de partir à la conquête du monde ! Malheureusement, je ne peux lui offrir qu’une modeste vie en appartement, alors face à ses réclamations de plus en plus insistantes de mettre la truffe dehors, j’ai fini par céder aux caprices de ma merveille avec des expéditions en laisse régulières à l’extérieur. Un seul mot d’ordre : la sécurité !

Attention, tous les chats ne sont pas faits pour la marche en laisse. Avant de vous lancer dans cette expérience, il vous faut tenir compte du caractère de votre félin. S’il est de tempérament peureux, une balade à l’extérieur risque de virer à la catastrophe. Mais si au contraire, comme Mamour, il est curieux, audacieux – malheureusement quelque fois imprudent – de nouveaux horizons peuvent s’ouvrir à lui. Sylvia Masson, doctoresse en vétérinaire spécialiste en médecine du comportement des animaux domestiques, rappelle qu’il faut le faire uniquement si le chat le demande et ne pas le forcer à entreprendre des promenades qu’il ne voudrait pas :

« En tant que vétérinaire-comportementalisme pour chat, on m’amène souvent des chats qui ont des troubles du comportement en me demandant s’il irait mieux s’il allait dehors… Et bien non. Ce n’est pas parce que le chat n’a pas accès à l’extérieur que les gens sont des mauvais maîtres. Il y a moyen que le chat soit déjà épanoui malgré le fait qu’il ne sorte pas. Et à l’inverse, les chats qui ont accès à l’extérieur en maison, ne vont pas forcément tous bien. »

© Mamour X Marie Chéreau

L’équipement pour balader son chat-venturier en toute sécurité

Depuis ses trois mois, j’ai habitué mon félin hyperactif à porter un harnais, et à marcher au pas à côté de moi. Mamour n’a exprimé aucune réticence, bien trop heureux de tenter cette nouvelle expérience. Mais tous les chats sont uniques… Et certains ont en horreur le port du harnais. Une seule technique ? Essayez progressivement et observez les réactions de votre boule de poils.

Harnais + laisse légère = le combo sécuritaire

Pour promener votre chat en laisse, il vaut mieux privilégier un harnais car l’attache de la laisse se trouve au niveau des omoplates et rend son port beaucoup plus confortable et sécuritaire. Bannissez définitivement le collier : celui-ci peut glisser par dessus la tête de votre animal, rester accroché à une branche et étrangler votre chat. Si vous faites une mauvaise rencontre et que votre félin prend peur, vous risquez de le voir détaler, terriblement impuissante face à sa fuite.

Vous trouverez dans le commerce de nombreux harnais adaptés à toute les tailles. Si votre chat est particulièrement grand, vous pouvez vous orienter vers les équipements destinés aux chiens de petite taille. En ce qui concerne la laisse, une fine et légère facilitera les mouvements de votre animal et suffira dans un premier temps. Mais si au cours des balades, vous sentez que vous pouvez opter pour une laisse à enrouleur, sachez qu’il vous faudra parfaitement maîtriser son fonctionnement afin de la bloquer et de la raccourcir rapidement en cas de danger.

Bon, trouver la taille parfaite pour le harnais de votre chat peut s’avérer quelques peu difficiles… Mais les sites internet précisent les mensurations correspondant aux tailles : munissez-vous de votre mètre de couturière, et mesurez la cage thoracique de votre chat. Je vous propose une petite sélection de harnais, que j’ai essayé sur Mamour, et que je trouve relativement sécuritaire. Toutefois, cela représente un certain budget car les harnais se distendent, s’usent rapidement et il vaut mieux les changer régulièrement.

Comment habituer son chat au harnais et à la laisse ?

Première étape avant la promenade : habituer son chat au harnais et à la laisse de manière progressive et dans son environnement habituel. Vous pouvez commencer par faire porter le harnais à votre chat, chaque jour quelques minutes, chez vous. Surtout, « il est primordial que vous associez le harnais à une action positive », recommande la doctoresse en vétérinaire. Offrez-lui des friandises ou jouez avec lui par exemple. Vous pouvez essayer aussi de lui mettre juste avant son repas, car en mangeant il oubliera peu à peu son super équipement.

Lorsque votre chat s’est accommodé au port du harnais, vous pouvez alors ajouter la laisse. Commencez par promener votre félin dans votre habitation en le laissant aller à sa guise. Et surtout, récompensez-le s’il reste calme. Au fil des jours, peu à peu, et au rythme de votre animal, vous pouvez imposer vos propres directions sans tirer brusquement sur la laisse. Et à chaque besogne sa récompense : donnez lui des friandises après chaque séance. Si votre chat l’accepte, ces moments de dressage deviendront vite un super divertissement pour votre animal, qui ne cessera d’en redemander. (Et pour vous aussi !)

Pour en revenir à Mamour, le harnais est devenu réellement pour lui symbole de jeu : dès qu’il sent que nous allons sortir, il attend impatiemment que je lui mette. Aussi, lorsque les beaux jours sont au rendez-vous et que monsieur a envie de prendre l’air, il n’hésite pas de lui même à ouvrir le tiroir de ma commode et à me trainer tant bien que mal son équipement… Entre chat et harnais, les histoires d’amour existent bien !

Un sac de transport pour votre chat lors de vos promenades

Lors d’une promenade avec votre chat, même dans des endroits isolés et tranquilles, vous n’êtes pas à l’abri de faire une mauvaise rencontre. Vous pourrez croiser des congénères de votre félin, qui hors de sa zone de confort et de ses odeurs habituelles, peut être gagné par la nervosité et l’angoisse. J’ai trouvé le meilleur tip : prendre toujours avec moi le sac de transport de Mamour. La doctoresse en vétérinaire et comportementaliste prône elle aussi cette technique pour une sécurité optimale :

« C’est une très bonne idée d’avoir un sac à dos, afin de pouvoir mettre à tout moment votre chat à l’abri s’il a peur. C’est une solution de repli idéale. »

En tant que chat baroudeur, mon félin aime beaucoup les sacs à hublot et je peux vous assurer que moi aussi ce moyen de le transporter m’a conquise. C’est beaucoup plus pratique et moins encombrant qu’une caisse de transport classique. Je vous présente une petite sélection des meilleurs sacs, qui transforme votre chat en mini cosmonaute. Attention, lisez bien les commentaires avant d’investir dans un sac, quelques produits bons marchés, copiés sur de grandes marques déclencheraient des problèmes allergiques à certains chats.

Les vaccins indispensables pour que votre animal aille dehors

La sécurité de votre animal passe aussi par sa santé : il y a plusieurs vaccins à aller lui faire faire chez le vétérinaire, ainsi qu’un traitement anti-parasitaire avant qu’il mette la truffe dehors, comme précise Sylvia Masson :

« Même s’il sort pas, vous devez faire vacciner votre chat contre le typhus et le coryza. Quand le chat sort, on conseille de faire la leucose parce que dès qu’il y a un contact possible avec un autre chat, ce virus là qui est grave peut être contracté. Si vous le tenez en laisse et qu’il n’y a pas de contact direct avec un autre chat, vous n’êtes pas obligé en théorie de vacciner votre chat contre la leucose. Mais moi, je le ferais quand même, car il peut être en contact indirectement où d’autres chats se sont baladés. »

Et en ce qui concerne le vaccin contre la rage ? Actuellement, il n’est plus obligatoire en France de faire vacciner son animal contre la rage s’il ne sort pas de métropole. Toutefois, la vétérinaire conseille de le faire :

« Honnêtement, je crois qu’il est toujours intéressant de vacciner son animal contre la rage. Car là aussi, il peut être en contact avec un animal contaminé, et rappelons que la rage peut être transmise par tous les mammifères. »

Si vous envisagez de voyager avec votre animal en dehors de l’Hexagone (en Europe ou même en Corse), vous serez obligé de faire vacciner votre compagnon contre cette maladie mortelle. Aussi, vous devrez aller faire un passeport pour votre animal chez votre vétérinaire. Pour l’obtenir, votre chat doit être également identifié par une puce électronique ou par un tatouage. Et attention ! il faut quelques semaines (21 jours pour un chat) pour que le vaccin soit efficace.

Les règles d’or pour une balade 0 risque

Une fois votre matou habitué à la laisse, au harnais, et vacciné, vous pouvez enfin plonger dans le grand bain. Attention, pour la première balade à l’extérieur de votre chat, ne voyez pas trop les choses en grand. Privilégiez un endroit paisible et peu fréquenté. Avant de faire marcher votre chat, laissez lui le temps d’observer et de renifler son nouvel environnement.

Si votre boule de poils demeure immobile et refuse d’avancer, ce n’est pas grave ! Asseyez-vous à ses côtés et caressez-le tendrement afin de le rassurer. Surtout, ne le forcez à rien, ne tirez pas sur la laisse, cela le stressera encore plus, et la balade risque de tourner au cauchemar. Prévoyez au début des sorties n’allant pas au-delà des quinze minutes et essayez d’aller, les premières fois, toujours au même endroit.

Soyez à l’écoute de votre animal : lorsqu’il gagnera en confiance, il vous l’exprimera et commencera de lui-même à s’aventurer un peu plus loin. Surtout, félicitez-le à l’aide de caresses ! Progressivement, vous pourrez augmenter la durée de vos promenades… Mamour, six ans après ses premières expériences dans la nature, peut aujourd’hui passer des journées entières à vagabonder en forêt, ou encore le long de la plage avec moi. Bien entendu, il demande des pauses pour se reposer – nom d’un matou ! – par moment, et il est ravi de s’accorder quelques minutes de sieste dans son sac à dos, avant de repartir en exploration…

Cependant, si votre animal panique, s’agite, se débat, c’est qu’il ne se sent pas encore prêt pour cette nouvelle expérience. Prenez-le dans vos bras, caressez-le et surtout parlez-lui pour le rassurer. Vous pouvez retenter l’expérience un autre jour… Et si après plusieurs essais, vous ne constatez aucun progrès, c’est que les grands espaces ne sont pas sa tasse de thé ! Et alors ? Les chats canapé, comme on dit, ont tout compris à la vie : on n’est jamais aussi bien que chez soi !…

Image en Une : © Mamour X Marie Chéreau