Airbnb : une nouvelle mesure (évidente) pour qu’on se sente plus en sécurité dans les logements

À partir du 30 avril 2024, il ne sera officiellement plus autorisé d’avoir une caméra de surveillance dans un logement Airbnb. Car oui, jusque-là, c’était possible, dans les pièces communes, tant qu’elles étaient visibles et que c’était spécifié explicitement dans l’annonce.

Depuis quelques années, les témoignages de personnes, surtout des femmes, filmées à leur insu dans des logements loués via Airbnb se multiplient. Si bien que la multinationale de parahôtellerie a annoncé le 11 mars 2024 interdire à partir du 30 avril 2024 les caméras de surveillance, jusque-là autorisées dans certaines pièces.

« Historiquement, Airbnb autorisait l’utilisation de caméras intérieures »

Le site de Airbnb précise ainsi :

« Historiquement, Airbnb autorisait l’utilisation de caméras de sécurité intérieures dans les zones communes des logements, telles que les couloirs et les salons, à condition qu’elles soient signalées sur la page du logement avant la réservation, qu’elles soient clairement visibles et qu’elles ne soient pas situées dans des espaces tels que les zones de couchage et les salles de bains. La mise à jour de cette politique simplifie notre approche et précise que les caméras de sécurité ne sont pas autorisées à l’intérieur des logements, quels que soient leur emplacement, leur objectif ou leur signalement antérieure. »

On peut à la fois se réjouir de cette mesure, à la fois se rappeler que le plus inquiétant reste les caméras espions dissimulées à dessein par des hôtes dans des pièces critiques comme les chambres et les salles de bains. Ce qui n’a jamais été autorisé par la plateforme de parahôtellerie. Mais peut-être que cette nouvelle mesure aura un effet dissuasif contre les caméras cachées dans ses logements.

Les caméras extérieures et capteurs de décibels restent autorisés par Airbnb

Par ailleurs, Airbnb rappelle que les caméras extérieures liées aux interphones restent autorisées. Ainsi que les capteurs intérieurs de décibel (utilisées pour repérer une éventuelle fête non autorisée par exemple). Avant d’ajouter :

« Les hôtes seront tenus de divulguer la présence et l’emplacement général de toute caméra extérieure avant que les voyageurs réservent. Il sera également interdit à ces caméras de surveiller les espaces intérieurs d’un logement et ne seront pas autorisées dans certains espaces extérieurs où il y a une plus grande attente d’intimité, comme une douche extérieure fermée ou un sauna. Les hôtes sont également tenus de divulguer la présence de moniteurs de décibels de bruit, qui évaluent uniquement le niveau de décibels et n’enregistrent ni ne transmettent les sons ou les conversations et ne sont autorisés que dans les espaces communs des logements. »

Espérons donc que ce durcissement officiel des règles encadrant l’usage des caméras dans les logements Airbnb (effectif à compter du 30 avril) s’accompagne bel et bien d’une meilleure prise en charge des signalements en cas de caméras espions / caméras cachées.