Les masques tombent… et les ventes de rouge à lèvres repartent à la hausse

Alors que l’obligation de porter un masque dans la majorité des lieux publics est tombée depuis quelques semaines, les ventes de rouges à lèvres repartent à la hausse. Et ce n’est pas très étonnant.

Depuis que la pandémie de Covid a frappé le monde, les ventes de rouges à lèvres mais aussi de maquillage avaient drastiquement baissé. Un phénomène qui est largement dû au port du masque et à la problématique du maskné qui s’est imposée à nous du jour au lendemain forçant les plus sensibles à éviter au maximum le combo de l’enfer : masque + rouge à lèvres + fond de teint. Et si l’on pensait que cette pandémie allait définitivement changer notre façon de consommer les produits de beauté, voilà que le groupe NPD dévoile une étude marquante.

D’après lui, au cours de la semaine du 14 mars seulement, les ventes de rouges à lèvres, gloss, crayons pour les lèvres etc. ont enregistré une hausse significative de 30%. Un chiffre qui en dit long sur l’envie des consommatrices de remettre la mise en beauté au coeur de leur routine quotidienne. D’ailleurs, cette même étude démontre que cette inflation n’est pas seulement inhérente aux rouges à lèvres puisque ce sont les ventes totales de maquillage qui ont progressé à hauteur de 8%.

« La levée des restrictions sur le port du masque a littéralement dopé le maquillage des lèvres. En effet, de nombreuses consommatrices ont fêté cette liberté retrouvée en achetant un nouveau rouge à lèvres. C’est une excellente nouvelle pour les marques de maquillage que la pandémie a particulièrement mises en difficulté », explique Mathilde Lion, experte beauté Europe chez NPD Group.

@matthew reyes

La beauté renaît différemment après un passage à vide

D’après un sondage, le nombre de Françaises se maquillant quotidiennement en 2020 était deux fois plus faible (21%) que ce que l’IFOP pouvait observer trois ans auparavant (42% en 2017). Et ça n’est pas très étonnant finalement. Puisqu’entre les confinements, les couvres-feu et le télétravail obligatoire, l’attention était davantage tournée vers le self-care que sur le maquillage. Ajoutons à ça le maskné, la recrudescence d’imperfections dues aux frottements avec le masque, et voilà que le monde de la beauté dégringole. Mais si la courbe semble s’inverser aujourd’hui, il n’est pas dit que notre façon de consommer soit exactement la même qu’avant.

Dorénavant, les marques fondées ou évoluant sur le territoire sont beaucoup plus au centre de l’attention des consommateurs, faisant naître une toute nouvelle tendance : la « Patriot Beauty ». Le concept ? Privilégier les jeunes griffes françaises qui revalorisent une économie sociale et circulaire plutôt que les grands noms de la cosméto. Au-delà de faire de belles découverte, cela permet aussi et surtout d’avoir accès à une offre de proximité qui parle à tous et toutes.

Un phénomène qui s’inscrit dans plusieurs pays du monde et qui incarne le renouveau de la beauté post-pandémie.

À lire aussi : L’essor du « no make up » se confirme, et la société va devoir l’accepter

Crédits de l’image de une : @Polina Tankilevitch.