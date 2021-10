Les lycéens et lycéennes réclament #PlusDeVégé à la cantine, et vous pouvez les aider

Des centaines de lycéens en France se mobilisent pour avoir plus de repas végétariens à la cantine. Découvrez leur initiative !

#PlusDeVégé. C’est le mouvement lancé par de jeunes lycéens et lycéennes réclamant plus d’options végétariennes à la cantine.

Les élèves collaborent avec plusieurs associations pour sensibiliser à l’importance d’options végétariennes dans les établissements scolaires, afin de garantir des menus équilibrés mais aussi pour moins polluer la planète.

Des actions concrètes pour #PlusDevégé

Tout a commencé par une pétition lancée par 99 lycéens et lycéennes en novembre 2020 pour demander #PlusDeVégé dans leur cantine. Cela a permis d’entamer un dialogue avec les administrations des lycées concernés pour obtenir ces repas.

Le mouvement #PlusDeVégé est soutenu par l’Association végétarienne de France, Greenpeace, Mouvement National Lycéen et Youth For Climate. Il continue de grandir et s’adresse aux jeunes pour les encourager à lancer leur propre pétition dans leur lycée et rendre le mouvement #PlusDeVégé présent dans un maximum d’établissements.

#PlusDeVégé, c’est aussi pour la planète

Sur sa page Instagram, le mouvement #PlusDeVégé explique que :

« 57 000 tonnes de viande sont servies chaque année dans les cantines. Cette surproduction de viande accélère le réchauffement climatique et la déforestation. »

Dans l’espoir de freiner cette pollution, le site Green Voice rassemble toutes les informations sur le mouvement #PlusDeVégé et permet de lancer facilement sa propre pétition. Vous pouvez également vous inscrire afin d’avoir plus d’informations sur cette initiative.

Pour plus de visibilité, le mouvement incite les jeunes à partager des photos de leur assiette idéale qu’ils aimeraient avoir à la cantine sur les réseaux avec le hashtag #PlusDeVégé. L’idée est de « dénoncer l’absence d’une option végé quotidienne à la cantine et envoyer un message aux députés et députées ».

Une très belle initiative par et pour les jeunes, alors n’hésitez pas à vous renseigner et rejoindre le mouvement pour faire changer les choses dans les lycées !

Crédit photo : Inigo De La Maza (s285sDw5Ikc) Unsplash