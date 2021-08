Vive la science : voici un vrai lait « de vache », mais sans vaches, donc vegan !

Une société a développé une levure capable de produire les protéines du lait pour recréer une boisson au goût et aux propriétés semblables à celles du lait de vache. Vegan et cruelty-free, elle convient aux intolérants et à tous ceux qui cherchent des alternatives aux produits animaliers.

Vous avez beau avoir goûté tous les laits végétaux — de soja, riz, noisette ou épeautre — du marché, rien ne convient à votre palais aiguisé ? Rassurez-vous, la science fait des miracles et celui-ci n’est pas des moindres.

La société californienne Perfect Day a trouvé le moyen de produire un lait au goût et aux propriétés similaires à celles du lait de vache, mais sans vaches.

Une histoire de champignon et de gènes

Née en 2014, l’entreprise a vu le jour après une terrible expérience vécue par Ryan Pandya, son co-fondateur : celui-ci, vegan à l’époque, aurait goûté un bagel dont le fromage végétal avait un goût proche de celui du « plastique fondu », peut-on lire sur le site de Perfect Day !

Frustré, Pandya décide de faire des recherches pour étudier « ce qui manque » au lait végétal par rapport au lait animal ; avec Perumal Gandhi, ingénieur et également vegan, ils trouvent une solution innovante.

Les deux scientifiques développent, en 2014, une culture de champignons capable de produire des protéines laitières « moléculairement identiques » à celles du lait de vache, raconte Ryan Pandya à CNN. Le secret ? Lui et son équipe ont introduit une séquence de l’ADN bovin — plus précisément le gène qui code pour les protéines de lactosérum — à une levure du Département américain de l’agriculture. Après fermentation des champignons, ceux-ci produisaient des protéines de lait. CQFD.

Il suffit ensuite de les mélanger à des graisses et des nutriments issus de plantes pour obtenir un « vrai » lait, sans lactose, et sans vaches.

Au fait, vous vous demandez sûrement pourquoi l’entreprise est baptisée Perfect Day ? Il s’agit d’une référence à une chanson de Lou Reed ! Une étude de 2001 menée par des chercheurs de l’Université de Leicester explique qu’une musique douce et relaxante stimulerait la production de lait des vaches laitières, et Perfect Day serait particulièrement efficace pour cela.

Ils sont quand même fous, ces humains.

Bon pour nous, les vaches et la planète

Bien que la protéine révolutionnaire de Perfect Day ne contienne ni lactose, ni hormones, ni cholestérol, elle ne convient pas aux personnes allergiques aux produits laitiers. Mais elle est qualifiée de « vegan-friendly » par Pandya, puisqu’aucun animal n’est impliqué dans son processus de fabrication.

De nombreuses associations de défense du bien-être animal, L214 étant l’une des plus connues, dénoncent depuis des années les réalités brutales induites par la production de lait. En plus d’être séparées de leurs veaux très tôt, les vaches laitières sont souvent écornées et finissent leur vie à l’abattoir après huit années de « production » — les autres bovins d’élevage, eux, vivent jusqu’à vingt ans en moyenne.

Boire du lait fabriqué sans vaches épargne des animaux, mais aussi la planète. La production d’un lait comme celui de Perfect Day émettrait 97% de gaz à effet de serre de moins que les produits laitiers conventionnels, selon M. Pandya.

Pour rappel, l’élevage est responsable à lui seul de 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’industrie laitière participe aussi au déclin des insectes pollinisateurs causé par l’usage de pesticides sur les cultures de maïs, soja, colza, etc. dont elle dépend.

Pour toutes ces raisons, Greenpeace recommande une consommation maximum d’environ 26 kg de lait par personne par an (soit un demi-litre de lait par semaine).

Des alternatives qui séduisent de plus en plus

Début 2019, Perfect Day a obtenu l’approbation réglementaire pour sa protéine et a pu se lancer dans le développement d’un produit très attendu : la crème glacée !

Un an plus tard, l’entreprise en lance une baptisée Brave Robot avec The Urgent Company, et s’associe aux marques de glaces N!ck’s et Graeter’s. Leurs produits, dont le goût serait similaire à celui des marques de supermarchés ordinaires, sont disponibles aux États-Unis et à Hong Kong.

Le prochain aliment en cours de développement est le fromage frais, dont la sortie est prévue fin 2021, indique M. Pandya à CNN.

De plus en plus d’entreprises se tournent vers la science pour trouver des solutions alternatives et durables aux produits animaliers.

Selon les chiffres du Good Food Institute (un organisme à but non lucratif qui vise à stimuler l’innovation dans les protéines alternatives), 590 millions de dollars ont été investis dans les protéines alternatives fermentées en 2020, et 300 millions de dollars sont allés à Perfect Day.

Cette dernière aimerait d’ailleurs obtenir l’approbation réglementaire pour ses protéines au Canada, en Inde et en Europe afin de s’exporter et se développer encore plus.

Et en France, ça donne quoi ?

Pour l’instant, impossible d’acheter le lait ou les glaces de Perfect Day dans nos commerces français. Mais les alternatives au lait de vache sont pléthores et le marché est en pleine croissance !

En 2020, 78 millions de bouteilles de lait végétal ont en été vendues en France, pour 3€ le litre en moyenne. Des entreprises comme la bretonne Sojasun ou encore Bjorg proposent une sélection toujours plus variée de « laits » à base de riz, avoine, épeautre, avoine ou encore noisette.

Depuis 2017, la réglementation européenne interdit d’utiliser la dénomination « lait » lorsqu’elle est associée à un produit végétal, mais dans les faits ces boissons font le même job dans votre bol de céréales.

Attention toutefois, ces alternatives ont souvent un apport en calcium, protéines et vitamines limités et contiennent beaucoup de glucides. Leur utilisation est aussi peu recommandée pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées. Les autres, vous en reprendrez bien un verre ?

Crédit photo : Cottonbro / Pexels