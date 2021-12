Leonardo DiCaprio n’aime pas qu’on filme Meryl Streep à poil, mais qui lui a demandé son avis ?

Pour Leonardo DiCaprio, Meryl Streep est une icône intouchable, presque sacrée, du cinéma, et il n’aime pas l’idée qu’on la filme nue. Nous, on se passerait volontiers de ses réflexions de père-la-morale.

Leonardo DiCaprio est comme tout le monde : il a ses chouchoutes.

On ne parle pas des mannequins de 20 ans qu’il emmène faire des tours de yacht par charité chrétienne, mais de ses consœurs actrices, qu’il place sur un piédestal, parmi lesquelles Meryl Streep.

Alors qu’il a tourné avec elle sur Don’t Look Up, le nouveau film d’Adam McKay qui sortira sur Netflix le 24 décembre, l’acteur de 47 ans n’a pas apprécié qu’on lui fasse tourner une scène de nu.

Leonardo DiCaprio gêné par une scène de nu de Meryl Streep

Jennifer Lawrence, elle aussi tête d’affiche de Don’t Look Up, a révélé dans plusieurs médias américains que le tournage du film n’avait pas été facile.

Ce qu’Adam McKay, le réalisateur, n’a pas démenti, donnant même quelques petits détails sur les caprices des uns et des autres.

C’est ainsi qu’il a révélé dans les colonnes du Guardian que DiCaprio n’avait pas apprécié que l’on filme une scène de nu avec Meryl Streep :

Mais vous savez qui avait un problème avec ça [La nudité de l’actrice NDLR] ? Leo. Leo voit Meryl comme la reine du cinéma (…) Il n’aimait pas la voir avec un tatouage au bas du dos, marchant, une seconde, nue. Il m’a dit quelque chose comme : « As-tu vraiment besoin de montrer ça ? » Je lui ai répondu « C’est la présidente Orlean [le nom du personnage, NDLR], ce n’est pas Meryl Streep ».

Que Leo veuille défendre la pudeur de Meryl Streep par réel égard pour elle, on n’en doute pas, mais on tient à lui rappeler que Meryl peut très bien décider elle-même si elle estime juste ou non de s’illustrer dans une scène de nu.

Évidemment, dans un monde où l’on se sert des corps des femmes comme d’un outil de publicité, il est important de questionner la nécessité d’une scène de nu.

Toutefois Meryl n’a point besoin du patriarcat, aussi éminent que soit son représentant, pour prendre une décision relative à son image.

D’ailleurs, l’actrice n’a eu cure des revendications réifiantes de son partenaire à l’écran, et n’aurait même pas sourcillé.

La preuve indicible que Leo, comme tant d’hommes à qui on n’a pas demandé leur avis, ferait bien de s’occuper de ses propres petites fesses, plutôt que de jouer les sauveurs…

