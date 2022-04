Le style grandmillenial remet le look de grand-mère au goût du jour, c’est l’heure de dévaliser mamie

Vous êtes une fan invétérée de vintage et faites régulièrement de petites excursions dans le dressing de votre grand-mère ? Vous allez être ravies de savoir que la tendance grandmillenial est en route. Faites péter les perles et le tweed !

Donner une nouvelle vie aux vêtements ainsi qu’aux tendances d’antan en s’inspirant du style de mamie… Voilà l’idée qui se cache derrière le mouvement grandmillennial. Imprimés fleuris ou tapisserie, gros colliers de perle, cols cape, tricots épais, ensembles en tweed, gilets en laine, tops à volants, chemise en soie, slingback… Voilà l’attirail parfait pour commencer votre excursion vers cette nouvelle ère stylistique.

Mais cet esthétique « granny chic » qui s’affaire à faire reconsidérer tout ce qui vous semblait interdit en matière de mode jusqu’alors, n’est pas si facile à adopter au quotidien car elle demande pas mal de mises-à-jour en matière de garde-robe.

Et pour cause, même si la mode aime s’inspirer des codes d’hier pour les réutiliser aujourd’hui, il a souvent été question de réinterpretation ou de second degré. Le grandmillennial offre de son côté une toute nouvelle perspective en matière de tendance alors même que les années 1990-2000 n’ont pas fini leur progression jusque dans les dressings (la preuve, le pantalon taille basse commence tout juste à débarquer dans les rues).

Mais comment adopter cette nouvelle lubie mode qui s’installe progressivement sur notre feed Instagram sans en faire trop ? On fait le point.

Jouer sur les codes et mixer les styles

S’il est vrai que cette tendance n’évoque pas forcément la modernité et le glamour, il est totalement possible (et conseillé) de mélanger les codes pour vous concocter votre propre style.

Vous n’aimez pas les imprimés kitch et voulez quand même déposer une touche « granny chic » sur votre look ? Misez sur les gros colliers en perle, sur une veste en tweed ou encore sur une paire de slingback et mélangez ces éléments avec des pièces plus modernes de votre dressing comme un jean baggy, une jupe en soie et une paire de baskets que vous adorez.

À l’inverse, si vous avez envie de totalement jouer le jeu, vous le pouvez aussi en adoptant, comme l’a fait Bella Hadid, un total look grandmillennial teinté d’une touche de modernité avec la présence d’un t-shirt blanc bien ancré dans son temps.

Souvenez-vous : la mode, c’est votre style qui l’a nourrie, pas l’inverse !

Le grandmillennial style et son côté écolo

La tendance grandmillennial, vous invite à fouiller dans les placards de vos grands-mères, dans les rayons des friperies et sur les applications de revente de vêtements en ligne à la recherche de trésors d’un autre temps. Ce phénomène à 3 avantages : il permet de faire de belles économies, il offre l’occasion de fouiner de petites merveilles et pièces uniques, enfin il donne également la possibilité de consommer plus écolo en s’éloignant un peu de la fast-fashion et de ses dérives. Un vrai plus qui rend cette tendance, d’autant plus désirable.

Des inspirations grandmillennial

Crédits de l’image de une : @bellahadistyle.