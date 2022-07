Le sérum pour le corps est-il le produit qui manque à notre routine beauté ?

À l’image du sérum visage, le sérum pour le corps permet de faire passer sa routine de soin du stade avancé au niveau expert. Et la peau en redemande !

Si le sérum visage est depuis longtemps considéré comme un essentiel de la routine beauté pour une peau en pleine santé, il est un produit tout aussi intéressant qui fait encore office d’outsider : le sérum pour le corps. Mais à quoi sert-il ? Et pourquoi est-il intéressant de l’adopter au quotidien ? On vous explique tout !

Qu’est-ce qu’un sérum pour le corps et à quoi ça sert ?

À l’instar du sérum visage, le sérum pour le corps est un soin riche en actifs et ingrédients qui vont agir en profondeur et ainsi aider la peau à lutter contre différentes problématiques comme la déshydratation, le manque d’éclat, les imperfections corporelles on encore les taches.

Spirithoula Koukoufikis, esthéticienne, explique au magazine Glamour UK :

[Les sérums pour le corps ] peuvent aider à lutter contre le vieillissement, à réduire les rides, à guérir les plaies, à réparer les dommages cutanés, à hydrater la peau et à prévenir l’acné et les cicatrices.

Contrairement aux crèmes et lait pour le corps classiques qui, pour la plupart, ciblent essentiellement l’hydratation et la reconstitution de la barrière cutanée, le sérum pour le corps répond aux besoins plus spécifiques de l’épiderme.

Ces deux types de produits étant complémentaires, la professionnelle recommande de les combiner afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles sur la qualité de la peau. Seule condition ? Choisir des références adaptées à son type de peau car, comme le rappelle Spirithoula, « si on utilise un produit qui ne l’est pas, il peut y avoir des effets secondaires tels que la sécheresse ou la sensibilité, et des affections cutanées comme la rosacée, l’acné ou l’eczéma peuvent être aggravées ».

Comment utiliser un sérum pour le corps ?

Le sérum pour le corps s’applique sur une peau parfaitement nettoyée, sèche ou légèrement humide. Une fois qu’il a bien pénétré, on peut masser par-dessus son soin hydratant habituel, puis enfiler sa tenue du jour… ou son pyjama !

En fonction de ses besoins et de ses habitudes, il est parfaitement possible d’utiliser des sérums différents le soir et le matin, ou d’alterner entre deux formules si on ne se tartine les gambettes et la pâte à pain qu’une fois par jour (ce qui est, entre nous, déjà très, très bien).

« Choisir un sérum pour le corps qui contient des antioxydants tels que la vitamine C aidera à prévenir les dommages des radicaux libres. Les acides alpha-hydroxy, tels que l’acide lactique et l’acide salicylique, sont idéaux pour homogénéiser et lisser la peau tandis que l’acide hyaluronique repulpe et hydrate », confie la dermatologue Ophelia Veraith au magazine Get The Gloss.

Eh bien, « il n’y a plus qu’à », comme on dit.

Le shopping de sérums pour le corps

