Le nez qui grossit pendant la grossesse ? Qu’est-ce que c’est que ça encore

Saviez-vous que le volume de nos nez peut augmenter durant la grossesse. C’est bizarre, mais c’est la nature, et on vous explique tout sur ce phénomène hormonal.

La grossesse est un monde plein de surprises. Alors que l’on connaissait déjà les nausées et les envies de cornichons à trois heures du matin, TikTok nous apprend maintenant qu’à l’instar de nos seins et de notre utérus, notre nez aussi prend du volume quand on est enceinte. Photos avant / après à l’appui, les TikTokeuses exhibent leur tarin de grossesse et c’est impressionnant.

L’augmentation nasale, serait-elle un symptôme de grossesse comme les autres ? À quoi est-elle due ? Et à quels autres signes étranges peut-on s’attendre quand on est enceinte ? On répond à vos questions !

Oui, le nez peut grossir pendant la grossesse

On savait qu’on allait se retrouver avec deux énormes obus douloureux et que nos jambes gonflées pourraient remplacer les colonnes manquantes du Parthénon. Mais le nez, alors ça, c’est nouveau. Pourtant, c’est aussi logique, comme nous l’explique Laure Geisler, médecin et créatrice du compte Instagram Le cœur Net :

Le volume du nez peut effectivement augmenter quand on est enceinte, même si c’est plutôt rare. Pendant la grossesse, le corps est soumis à un afflux d’hormones dont, notamment, les œstrogènes. Cette imprégnation hormonale provoque une rétention d’eau et des œdèmes. Si les membres inférieurs sont plus souvent touchés, les tissus mous du nez, peuvent aussi être concernés. Laure Geisler

Si votre nez grossit, vous avez peut-être aussi l’impression d’avoir les conduits obstrués :

Les modifications nasales sont visibles à l’extérieur, mais c’est avant tout la muqueuse qui est touchée. Si votre nez grossit, vous pourrez aussi avoir l’impression qu’il est bouché comme lors d’un rhume, même si ce phénomène aussi est rare. Laure Geisler

Des phénomènes étranges, mais bénins

Les jambes gonflées et le nez géant sont provoqués par la rétention d’eau. Tout comme les pieds qui ont tendance à s’épanouir joyeusement au point qu’on ne puisse plus enfiler ses chaussures habituelles. Heureusement, toutes ces manifestations bizarres et désagréables sont temporaires :

Ce Trend TikTok peut être inquiétant et il faut avant tout rassurer les femmes : ces modifications ne sont pas graves et disparaîtront après l’accouchement. Avec la chute du taux d’hormones de grossesse, les œdèmes vont se résorber. Pendant la grossesse, il existe quelques bons gestes à avoir pour limiter la casse : boire beaucoup d’eau et éviter de manger trop salé. Pour soulager vos jambes, marchez le plus possible et n’hésitez pas à les surélever le soir avec un coussin. Laure Geisler

Il ne vous reste plus qu’à prendre votre mal en patience, vous photographier et nous envoyer les clichés. Merci.

Et vous ? Quels sont vos symptômes de grossesse les plus WTF ?

