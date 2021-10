Le cinéma partout où vous voulez : ce vidéoprojecteur de la taille d’une canette est à -26%

Il est tout petit, mais il va vous faire voir les choses en grand ! Avec son format soda, le projecteur Nebula Capsule va vous offrir une expérience cinéma à la maison ou dans le jardin. Et il est en promo !

Moteur, action ! Les vidéoprojecteurs font leur cinéma et c’est une réussite. Profiter de son film préféré (presque) comme à l’UGC et ça depuis son canap’, c’est un luxe… qui devient plus abordable avec le Nebula Capsule : grâce à cette promotion de 90 euros, vous pourrez chiller devant la dernière saison de You, vous faire un marathon téléfilms de Noël ou juste regarder les vidéos de votre été sans casser sa tirelire.

Découvrez le Nebula Capsule à 259,99€ au lieu 349,99€ sur Amazon

Petit, mignon et puissant

Ce n’est pas la taille qui compte, et ça n’a jamais été aussi vrai que pour ce vidéoprojecteur. À peine plus grand qu’une canette, le Nebula Capsule va changer vos soirées Netflix !

Petit et léger (475g), l’objet est nomade et vous pourrez l’amener partout avec vous sans être encombrée. Son format compact lui permet d’être rapidement prêt à l’emploi et d’installer votre cinéma où vous le voulez. Vous pourrez l’utiliser pendant 2 à 3 heures avec la batterie intégrée.

Le Nebula Capsule est également doté d’une enceinte 360° puissante pour vous faire kiffer l’incroyable bande-son de Pulp Fiction ou juste pour écouter votre nouvelle playlist sur Spotify.

Si vous comptez remplacer votre télé par ce petit appareil, ce n’est pas la meilleure des solutions : la Capsule est avant tout une alternative à vos écrans pour votre chambre ou pendant les vacances, par exemple. La luminosité et la qualité de la vidéo ne sont pas des meilleurs, mais pour une solution d’appoint, ça fait largement le taf.

Vous pouvez u diffuser tous vos films et séries via un câble HDMI ou un câble USB et si vous préférez renoncer aux fils, vous pouvez aussi utiliser la fonction Airplay ou Miracast.

Ce projo est livré avec une pochette pour le déplacer, mais aussi avec une télécommande ; si cette dernière est amenée comme d’habitude à disparaître (même mystère que pour les chaussettes dans la machine à laver), vous pouvez contrôler la Capsule avec votre smartphone grâce à l’appli Nebula Connect, disponible sur Google Play et sur l’App Store.

Ce mini projecteur vous donne enfin accès à un magasin d’applications grâce auquel vous pourrez avoir accès directement à YouTube, Netflix, Amazon Prime, etc. Petit plus, quelques mini jeux sont aussi de la partie et vous pouvez même connecter une manette en Bluetooth.

Le Nebula Capsule en bref

Compact et léger : il se transporte très facilement

Accès direct à Youtube, Netflix, Spotify

Une enceinte bluetooth 360° pour profiter au mieux de vos films ou playlists

Amazon vous propose -26% sur le Nebula Capsule. Il est disponible dès aujourd’hui pour 259,99€ au lieu de 349,99€ !

