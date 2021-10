L’attente touche à sa fin ! Ellyna teste Tandem: A Tale of Shadows ce jeudi soir sur Twitch

Avec ses mystères aussi intelligents que percutants, Tandem: A Tale of Shadows est une belle surprise. Ellyna le teste pour et avec vous ce 21 octobre, jour de sa sortie, dès 20h sur Twitch !

Direction artistique psychédélique et gameplay atypique : faites place au nouveau bijou signé Monochrome qui arrive ce jeudi sur toutes les plateformes. Amies des jeux casse-têtes et autres puzzles en tout genres, préparez-vous, le jeu s’annonce mémorable !

Emma, notre protagoniste déterminée et courageuse, ainsi que son ours en peluche Fenton enquêtent sur la mystérieuse disparition de Thomas Kane, l’héritier d’une famille d’illusionnistes. Ensemble, ils feront face à de nombreuses situations dangereuses et s’engageront parfois sur de fausses pistes dans le manoir des Kane.

Arriveront-ils à s’échapper du manoir où ils sont entrés, ou leur sort est-il déjà scellé ?

Tandem : A Tale of Shadows redéfinit le genre du puzzle platformer (un type de jeu vidéo, sous-genre du jeu d’action) avec son gameplay réellement unique et une esthétique à couper le souffle.

Double gameplay et mécaniques variées

Dans Tandem : A Tale of Shadows, il sera possible de changer sa perspective entre nos deux héros. Avec Emma : éclairez le décor et projetez des ombres en vue aérienne. Avec Fenton : marchez sur les ombres projetées par sa lanterne pour progresser horizontalement. Ces changements de perspective permettent alors une impressionnante variété de situations !

Poussez ou tirez des objets pour créer des ombres, utilisez les alarmes et les pièges à votre avantage… Tandem propose de nombreux éléments interactifs à expérimenter.

Envie de tenter l’expérience Tandem ? Le jeu est dispo juste ici sur PC, mais également sur PS4, Xbox One et Switch. Pas d’excuses, donc !

Si vous souhaitez vous faire un petit avis sur le jeu avant de vous le procurer (et vous auriez bien raison), rejoignez-nous ce jeudi 21 octobre dès 20h pour une soirée découverte au côtés de notre sublime Ellyna, streameuse du crew Madmoizelle aussi dynamique que charismatique !