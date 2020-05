Dans ma vie, je me souviens de quelques révélations culinaires qui m’ont marquée.

Il y a eu ma 1ère une vraie bonne vinaigrette (émulsionné au mixeur plongeant par ma maman), ma 1ère viande saignante qui m’a fait comprendre ce que je ratais jusque là, ma 1ère langoustine grillée qui m’a réconciliée avec les fruits de mer…

Et là, il y a mes 1ères lasagnes aux asperges !

Les lasagnes aux asperges, une révélation

J’ai beau ne pas être « très pâtes » (même si je kiffe les pâtes aux champignons tmtc), j’adore les lasagnes. C’est réconfortant, ça cale bien et c’est tout con à faire.

Par contre, je n’improvise pas autant niveau lasagnes que dans le reste de ma cuisine : de peur de rater, je m’en tiens à la classique bolognaise, qui mijote longtemps avant de passer au four.

J’entretiens aussi une passion pour les asperges vertes, ce légume printanier que je fais juste poêler ou rôtir au four avant de tout dévorer.

Alors quand j’ai appris que les lasagnes aux asperges vertes existaient, j’ai tenté d’en faire direct, en mélangeant plusieurs recettes trouvées sur Internet. Et c’était DÉLICIEUX !

Voici donc ma recette toute simple des lasagnes aux asperges vertes, car j’aime répandre la bonne parole.

Ingrédients des lasagnes aux asperges

J’ai un petit four, et donc un petit plat ; cette recette est pour 2 personnes. N’hésite pas à augmenter les quantités si tu veux remplir un plus gros plat !

1 botte d’asperges vertes

2 gousses d’ail et 1 échalote (optionnel mais bon, ail et échalote ça reste : la base)

50cL de béchamel (maison ou achetée en brique)

2 boules de mozzarella (soit 250g en tout)

40g de parmesan râpé

30g de beurre

Feuilles de lasagne

Sel, poivre, herbes selon ton goût (ciboulette, basilic, herbes de Provence…)

Recette des lasagnes aux asperges

Tu vas voir, ça va très vite (et c’est très bon).

Préchauffe ton four à 200°C

Coupe tes asperges quelques centimètres sous la tête, puis détaille le reste des tiges en rondelles de 2 à 3 cm d’épaisseur (si besoin, tu peux éplucher la base des tiges, souvent coriace)

Si tu as de l’ail et de l’échalote, émince le tout

Dans une sauteuse, fais fondre ton beurre (salé, on est pas des bêtes), mets-y tes rondelles et tes têtes d’asperges ainsi que l’ail et l’échalote, sale et poivre à ta convenance

Laisse revenir tes légumes environ 10 minutes, pour que les asperges restent croquantes

Pendant ce temps, ajoute ton parmesan râpé à ta béchamel, assaisonne-la avec du poivre et des herbes de ton choix

Coupe ta mozzarella en tranches de 1 à 2 cm d’épaisseur

Quand les asperges sont cuites, garde les têtes à part et ajoute les rondelles (ainsi que l’ail et l’échalote) à la béchamel, mélange bien

Dans un plat beurré, étale une couche de béchamel aux asperges, une couche de feuilles de lasagnes, etc. jusqu’à épuisement de ta garniture

Finis avec une couche de feuilles de lasagne, poses-y tes tranches de mozzarella et enfin les têtes d’asperge, direct sur le fromage

Enfourne pour 30 minutes, c’est prêt quand la mozza est bien dorée !

Jamie Oliver propose de remplacer la béchamel par de la ricotta !

Bon appétit, j’espère que tu me donneras des nouvelles de cette recette ! ♥

