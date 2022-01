La rumeur enfle : Rupert Grint aurait tourné la réunion Harry Potter à distance, faute de Portoloin

Vous avez cru voir Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans la salle commune de Gryffondor dans Harry Potter : Retour à Poudlard ? Tout cela pourrait n’avoir été que montage, navrée de vous décevoir.

Après des années d’absence de leur trio à l’écran, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ont pu revenir sur leurs souvenirs communs dans l’émission Harry Potter : Retour à Poudlard, un programme nostalgique et superbement produit disponible en France sur Salto.

Mais si la magie était au rendez-vous, et la complicité toujours présente entre les trois acteurs, sachez qu’il ne se sont peut-être pas retrouvés pour de vrai…

Si votre tante adore vous répéter « Ne crois pas tout ce que tu vois à la télé » lors de vos repas de famille dominicaux, vous devriez également vous méfier de ce que vous voyez sur les plateformes de streaming.

Par exemple, dans Harry Potter : Retour à Poudlard, émission qui célébrait les 20 ans de la naissance de la saga Harry Potter au cinéma, ce que vous avez vu de la réunion des trois acteurs principaux pourrait être l’œuvre d’un montage. Rupert Grint, qui joue Ron Weasley, n’aurait peut-être pas pu se rendre au Royaume-Uni pour tourner dans la même pièce qu’Emma Watson et Daniel Radcliffe !

La rumeur allait déjà bon train sur Internet depuis la diffusion de l’émission, des fans de la saga ayant remarqué que Rupert Grint mettait souvent un peu de temps à répondre à ses deux camarades.

Par ailleurs, la photographe Caitlin Cronenberg, notamment en charge de la photo de l’affiche de l’émission, a posté un selfie de Rupert et elle avec en légende :

« @marcogrob, un home qui m’inspire énormément, a shooté le superbe key art pour cette émission spéciale, et moi on m’a demandé de shooter @rupergrint, qui tournait à Toronto et n’a pas pu venir à Londres pour le shoot principal. »