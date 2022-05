La jello skin ou la tendance skincare venue de Corée pour un glow éblouissant

Après la « Donut glazed skin » ou la « dolphin skin » une nouvelle tendance skincare baptisée « Jello skin » arrive en force sur les réseaux sociaux. Mais c’est quoi une Jello skin ?

Avoir de l’éclat n’est pas une mince affaire. Avec la pollution, le manque d’ensoleillement et la fatigue, le teint a tendance à devenir relativement terne. Mais savez-vous que ça n’est pas une fatalité ? Il existe des solutions très pratiques pour rebooster le glow de votre épiderme si vous le voulez. Parmi ces dernières, il y a la tendance baptisée jello skin qui nous arrive tout droit de Corée.

Cette nouvelle méthode, promet une peau plus rebondie, ferme, fraîche et lumineuse, rien que ça ! Et la promesse est tellement alléchante, qu’elle semble plaire au plus grand monde puisqu’elle fait, à aujourd’hui, plus de 14 millions de vues sur TikTok. Celle qui l’a démocratisée s’appelle @glowwithava et elle dispose tout de même elle aussi d’un bon paquet d’abonnés : plus de 1,4 millions à ce jour. Dans une vidéo elle raconte :

« Je veux que ma peau soit aussi rebondie que de la gelée ou un gâteau de riz. À chaque fois que vous la touchez, elle rebondie.»

Mais comment obtenir ce résultat ?

La Jello skin, une tendance inside out

Contrairement à ce que de nombreuses promesses trompeuses mettant en avant l’utilisation d’une crème ou d’un sérum miracle nous font croire, obtenir de tels résultats demande du travail. La technique de la Jello skin repose ainsi sur une routine holistique très complète qui demande à la fois de l’envie, de l’engagement et une certaine discipline.

Elle commence par adopter une alimentation à base d’aliments anti-inflammatoires qui vont pouvoir calmer les micro-inflammations pouvant créer des boutons, des rougeurs ou une surproduction de sébum. Fruits, légumes, céréales complètes, protéines végétales… Vous connaissez la chanson.

La clé pour obtenir une Jello skin repose également sur le fait de maintenir un bon taux de collagène. Ce dernier permet de booster l’élasticité de la peau. Malheureusement, sa production a tendance à diminuer dès 30 ans. Pour pallier à ce manque, vous pouvez opter pour une cure de compléments alimentaires à base de collagène marin ou de collagène bovin. Ces derniers se trouvent assez facilement dans le commerce et peuvent se prendre dans des smoothies et autres bowls.

Last but not least : les massages faciaux. À pratiquer soi-même à la maison ou par un professionnel, ils permettent de booster la micro-circulation du sang et de drainer la lymphe afin d’obtenir une peau en santé et pleine d’éclat.

Une méthode qui demande beaucoup d’engagement

Si ça fait du bien de voir qu’une méthode repose sur des actions précises et pas sur une énième crème hydratante à base d’un actif que personne ne connait, elle demande quand même beaucoup d’investissement (d’énergie, de temps) et de sacrifice (les pâtes et les pizza, c’est bon).

Même si c’est plutôt évident qu’avoir une bonne alimentation permet d’éviter les inflammations, il faut également rappeler que ces dernières peuvent survenir à la suited’intolérances alimentaires comme celle au lait, au soja ou encore au gluten.

Enfin, comme toute routine idyllique, celle-ci peut avoir un aspect « trop parfait » qui peut être culpabilisant pour certaines d’entres nous qui n’ont pas l’envie, le temps ou l’énergie de se concocter des menus sains tous les jours tout en se gardant quelques minutes dans la journée pour se masser le visage religieusement…

Alors oui, ça fonctionne, mais comme toujours, pas pour tout le monde !

