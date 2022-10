La garde alternée préviendrait la précarisation des mères

Après une séparation, les mères se retrouvent fréquemment précarisées. Une étude partagée par l’Ined révèle qu’un système de garde alternée leur permettrait de maintenir leur activité professionnelle et d’éviter la précarisation.

En cas de séparation, seuls 12 % des couples parentaux optent pour la garde alternée en France. Or, selon une étude partagée par l’Ined, ce mode de garde égalitaire permettrait aux mères d’accéder plus facilement à l’emploi et d’obtenir leur indépendance financière, échappant ainsi à la précarisation qui menace souvent les familles monoparentales.

La garde alternée, une solution pour prévenir la précarisation des mères séparées

Dans une étude publiée sur l’Ined, les chercheuses Carole Bonnet, Anne Solaz et le chercheur Bertrand Garbinti, démontrent qu’un système de garde alternée pouvait prévenir efficacement la précarisation des mères. Ce système de garde leur permettait de conserver ou de développer leur activité professionnelle et d’obtenir rapidement leur autonomie financière. L’étude révèle par ailleurs que le taux d’emploi des femmes en garde alternée est supérieur de 20 points à celui de leurs comparses monoparentes.

La précarisation des monoparentes, un phénomène courant

Les mères représentent encore 86 % des familles monoparentales. Elles sont deux fois plus touchées par le chômage (25 % contre 12 % pour celles en couple) et parmi celles qui travaillent, 30 % sont à temps partiel.

Combiner vie professionnelle et vie de mère relève déjà du tour de force quand une femme est en couple. Référente parentale toute désignée, elle conserve ce statut chronophage une fois séparée. Elle doit donc continuer d’être disponible, sans plus pouvoir compter sur les revenus ou le relai d’un conjoint. Non seulement cette disponibilité bénévole ne lui rapporte rien, mais elle lui coûte cher : en moyenne, le niveau de vie des monoparentes chute de 20 % après une séparation.

Grâce au temps libre associé, la garde partagée permet aux femmes de conserver, voire de développer leur activité professionnelle et de conserver leur train de vie. Elle permet aussi aux pères d’investir leur paternité et de prendre conscience des enjeux qu’implique la garde d’enfants.

Crédit photo image de une : Getty Images