La Casa de Papel version coréenne débarque bientôt sur Netflix

La série espagnole dont on a (bien trop) soupé ces 5 dernières années, s’offre une version coréenne, qui atterrira bientôt sur Netflix. Mais quand exactement ?

La Casa de Papel, on en a bouffé matin, midi et soir, pendant plus de 4 ans.

Et il serait résolument malhonnête pour nous d’affirmer qu’on a pas pris un certain plaisir devant chacune des saisons de la série espagnole, qui n’était pourtant pas du tout destinée à un succès mondial.

Certes, l’intrigue, toujours plus alambiquée, nous a régulièrement fait lever les yeux au ciel, mais il n’empêche que le programme, foutrement haletant, a su nous hypnotiser du début à la fin.

Désormais, c’est au tour de la Corée d’enfiler des costumes rouges et autres masques révolutionnaires pour cambrioler à tout va.

La Casa de Papel, version Coréenne

Avec le succès de Squid Game en 2021, Netflix mise davantage sur les créations coréennes pour fasciner les foules.

Et quoi de plus malin que de consacrer le savoir faire coréen en matière de suspens à une série qui s’est d’ores et déjà attirée les faveurs du monde entier ?

Ainsi, Netflix a le remake coréen de La Casa de Papel sur ses fourneaux. Et c’est toujours Alex Pina, le créateur du programme originel, qui est aux manettes !

Titré Money Heist : Korea – Joint Economic Area , le programme est pour l’heure en post-production et la première moitié de sa première saison sortira le 24 juin prochain.

De quoi commencer l’été sur les chapeaux de roue.

Get ready for a bold new vision of the ultimate heist.



Money Heist: Korea – Joint Economic Area premieres June 24 pic.twitter.com/GSOZncHB0o — Netflix (@netflix) April 29, 2022

Niveau casting, la chaine a misé sur des stars coréennes, Yoo Ji-tae (déjà dans Healer, Old Boy et autres Chien enragé) en tête dans le rôle du professeur et Park Hae-soo (Prison Playbook, Squid Game, Chimère) dans le rôle de Berlin.

Autant dire que la série devrait être un carton sur Netflix Corée, et devrait s’exporter à merveille dans nos contrées.

Reste à voir à quel endroit ces nouveaux braqueurs s’attaqueront !

Par ailleurs, un spin-off de La Casa de Papel centré sur le personnage de Berlin sortira bientôt.

