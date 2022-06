Kristen Stewart et Robert Pattinson pourraient se retrouver au cinéma, et on n’est pas prêtes

Des rumeurs seraient lancées sur l’éventualité de retrouvailles entre Kristen Stewart et Robert Pattinson au cinéma. Est-ce qu’on aurait envie de voir ça ? Non. Mais oui. Mais non.

Non, on n’est pas en 2008. Pourtant, on s’y croirait presque, surtout lorsqu’on a lu que David Cronenberg envisageait l’idée de réunir de nouveau Kristen Stewart et Robert Pattinson dans un de ses films.

Kristen Stewart et Robert Pattinson : les fans de Twilight en PLS

Est-ce que les fans de Robsten arriveraient à digérer l’info ? Imaginez le truc : Kristen Stewart, la Queen, partagerait l’affiche avec ce grand nigaud de Pattinson, près de 15 ans après Twilight. C’est pas nous qui nous faisons des films hein (sans mauvais jeu de mots), mais c’est ce qu’envisage David Cronenberg après avoir fait tourner un coup Robert, et un coup Kristen, à quelques années d’intervalle respectivement dans Cosmopolis, Maps to the Stars et Les Crimes du Futur.

Dans une interview accordée à World of Reel, le réalisateur se confie :

C’est Robert qui m’a présenté Kristen. Ils se sont magnifiquement développés séparément en tant qu’acteurs. Ils ont fait des films d’art et d’essai et ont tous les deux réussi. J’ai passé un très bon moment en tournage avec Kristen, et avec Robert aussi. Personnellement oui, je peux certainement penser à un film ou à une idée, et ça serait formidable de les avoir tous les deux ensemble. Je ne veux pas développer plus le sujet parce que ce ne sera pas mon prochain film, cependant, cela pourrait être problématique car les fans pourraient s’attendre à un certain type de relation et cela les empêcherait de créer de nouveaux personnages pour eux. J’ai le sentiment étrange que ça pourrait être problématique, donc ce n’est que théorique pour l’instant. David Cronenberg pour World of Reel

Parce qu’effectivement, si d’un point de vue purement cinématographique, il pourrait être intéressant de voir les deux acteurs se donner la réplique, c’est surtout tout ce qui pourrait se passer autour qui pourrait intéresser les fans de la romance la plus pétée des années 2010.

Robert Pattinson et Kristen Stewart dans Twilight, never again svp

Veut-on vraiment revoir Robsten être examiné sous toutes les coutures ? Veut-on revoir Donald Trump insulter Kristen sur Twitter parce qu’elle a osé tromper et larguer Pattinson ? Non, franchement non. Bon, on peut se rassurer en se disant qu’au moins le compte Twitter de ce bon con de Donald est suspendu, ça lui évite de dire trop de conneries. Mais qu’en est-il de tous les autres fans hardcores qui s’attendent à un revival de 2008 ?

On n’est pas prêtes à voir ça, pas encore, non non non.

