3 façons de porter la jupe midi, tendance du printemps 2020

Comme je te l’ai dit dans l’annonce de la sortie de la nouvelle collection Kiabi, la pièce phare de ce printemps est la jupe midi !

Elle est parfaite pour la mi-saison, puisqu’elle se décline facilement dans des looks différents.

Sans plus attendre, je vais donc te proposer 3 manières de la porter.

La jupe midi par Kiabi

Voici la fameuse jupe midi proposée par Kiabi cette saison ! Légère et fleurie, rose avec des touches de noir et blanc, elle s’accordera facilement avec de nombreux styles et couleurs.

Jupe midi, Kiabi, 10€

Cette jupe fait partie de la collection inclusive de Kiabi pour le printemps (qui va des tailles 34 à 54), et elle est disponible du 4 au 17 mars uniquement !

Un look chic avec une jupe midi

Pour ce premier look, je te propose d’accorder ta jupe à un pull, uni de préférence.

Tu peux faire le choix de ne pas le rentrer dans ta jupe, mais si tu le fais, cela donnera un effet cintré qui mettra en valeur ta silhouette !

Pour savoir comment rentrer efficacement un pull dans une jupe, rendez-vous ici.

Pull, Kiabi, 20€

Ajoute à cela une paire de bottes ou de cuissardes, de préférence de la même couleur que ton pull, et ton look est complet !

Un look rock avec une jupe midi

La jupe midi fleurie de Kiabi peut paraître très printanière et romantique, mais elle peut également être la pièce centrale d’un look rock/grunge.

Pour se faire, il te faut la panoplie suivante : le t-shirt à message, le perfecto, et les bottines façon biker !

T-shirt à message, Kiabi, 13€

Perfecto, Kiabi, 25€

Un look décontracté avec une jupe midi

Enfin, je te propose le look le plus simple à enfiler le matin, mais qui n’est pas moins efficace que les autres !

Il te suffit de mettre un t-shirt uni (un basique blanc fera l’affaire). Pour le rendre tout de suite plus intéressant, tu peux le nouer à la taille !

T-shirt blanc, Kiabi, 6€

Avec ça, enfile une paire de baskets, et le tour est joué.

Alors, inspirée pour ton prochain look ?

