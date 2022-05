Kendrick Lamar devient Kanye West, Will Smith et d’autres artistes dans un nouveau clip

Alors qu’il vient d’annoncer la sortie imminente de son prochain album, Kendrick Lamar révèle un nouveau clip, The Heart Part 5, où il incarne plusieurs personnalités.

Il avait presque disparu des ondes musicales ces dernières années mais signe maintenant un retour fracassant. Kendrick Lamar, l’un des rappeurs les plus récompensés de l’histoire, dont 13 Grammies et même un prix Pulitzer, vient de sortir The Heart Part 5.

Dans The Heart Part 5, Kendrick Lamar se transforme en d’autres personnalités

Sorti le 8 mai 2022, ce morceau annonce l’album Mr. Morale & The Big Steppers (prévu pour le vendredi 13 mai), est accompagné d’un clip déboussolant et se caractérise notamment par un sample d’I Want you de Marvin Gaye.

« Je viens d’une génération de douleur, où le meurtre est mineur », rappe notamment Kendrick Lamar dans ce The Heart Part 5. Outre le texte débité avec verve, poésie et puissance, l’artiste se présente dans une vidéo musicale sous les traits de plusieurs personnalités. Grâce à l’intelligence artificielle, le rappeur devient tour à tour O.J. Simpson (ancien grand joueur de football américain, accusé des meurtres de son ex-femme et du compagnon de celle-ci), Kanye West, Jussie Smollett (acteur de la série Empire, récemment condamné à cinq mois de prison pour avoir mis en scène sa propre agression), Will Smith, Kobe Bryant et Nipsey Hussle (un rappeur tué en 2019).

Une façon pour Kendrick Lamar d’interroger les singularités des masculinités noires à l’épreuve de la société étatsunienne. Mais aussi d’en souligner les traits communs, dont l’hyperexposition aux violences policières et à la psychophobie. C’est sans doute ce qu’il résume sur Instagram par son lapidaire « I am. All of Us. » : Je suis. Chacun d’entre nous.

Comme son titre l’indique, The Heart Part 5 correspond à une série de morceaux qui ne figurent jamais sur les albums de l’artiste, mais forment une sorte de fil rouge autobiographique. Une lettre à coeur ouvert adressée à son public qui ne cesse de grandir. Alors on espère qu’il y aura encore plein d’autres parties de son coeur à écouter.

