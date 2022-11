Journées de lutte contre le harcèlement scolaire : tout le monde a son rôle à jouer

Le 10 novembre prochain aura lieu la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, un sujet aussi important qu’il est encore très largement sous-estimé. Pourtant, chacun a son rôle à jouer.

Malgré les chiffres et une exposition grandissante, le harcèlement scolaire est encore trop peu considéré par les adultes. Le 3 novembre dernier, les pays membres de l’UNESCO ont participé à la journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire. Le 10 novembre, la France organisera à son tour une Journée nationale qui sera dédiée à ces sujets.

Le harcèlement scolaire souvent minimisé

En France, entre 5 % et 6 % des élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Ce type de harcèlement se caractérise par des violences verbales ou physiques répétées à l’égard d’un individu ou d’un groupe. Ces agressions soutenues ont un impact délétère sur la santé physique et mentale de ceux qui les subissent.

61 % des victimes admettent avoir déjà eu des idées suicidaires et l’année dernière, 18 % d’entre elles sont passées à l’acte. Si ces drames ont ébranlé la société, le harcèlement scolaire en tant que phénomène global peine à recevoir l’attention qu’il mérite. Beaucoup trop de personnes le considèrent encore comme relevant de « querelles d’enfants », ignorant les conséquences dramatiques qu’il peut avoir sur la vie future des enfants.

Impliquer les enfants, les enseignants et les pros

Chaque premier jeudi de novembre, les États membres de l’UNESCO organisent une journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire. Lors de la conférence annuelle dédiée, l’organisation s’est concentrée sur le rôle des enseignants dans la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement puisque ce sont les premiers à pouvoir repérer et prévenir les violences.

Le 10 novembre prochain, ce sera le tour de la France d’organiser sa Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école. Celle-ci sera portée par le programme pHARe, un dispositif éducatif visant à prévenir le harcèlement via la création d’équipes relais, composées de personnel encadrant, d’élèves ambassadeurs et de professionnels, et via un accès facilité aux ressources. Rappelons également que la loi du 2 mars 2022 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour les harceleurs. Espérons que ces mesures permettront de mieux sensibiliser sur ces violences.

Numéro vert pour les victimes de harcèlement scolaire : 3820 Numéro vert pour les victimes de cyberharcèlement : 3818

Visuel de Une : Unsplash / MChe Lee