Jane Goodall, la plus célèbre des primatologues, a une Barbie à son effigie

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall a désormais une Barbie à son effigie.

La vie de Jane Goodall est fantastique, et Barbie veut la célébrer. La primatologue, âgée de bientôt 90 ans, a tout fait pour changer notre regard et apporter des connaissances grandioses sur les chimpanzés et les grands singes.

Aujourd’hui, le fabricant américain Mattel a décidé de mettre la carrière de cette grande femme à l’honneur, et de lui consacrer une toute nouvelle Barbie, fabriquée à l’aide de plastique recyclé.

La Barbie Jane Goodall, un jouet inspirant

Jane Goodall, en Barbie, est accompagnée par le tout aussi célèbre chimpanzé David Greybeard, d’une paire de jumelles et d’un petit carnet bleu.

Rejoignant la collection « Femmes d’exception » composée de Barbie inspirantes comme celles de la reine d’Angleterre, de Maya Angelou, de Naomi Osaka ou encore de Sarah Gilbert, la co-créatrice du vaccin contre le Covid AstraZeneca, Jane Goodall a confié, dans une interview rapportée par le média Géo :

Je suggère depuis longtemps que les filles ne veulent pas seulement être des stars de cinéma, beaucoup d’entre elles, comme moi, veulent être dans la nature à étudier les animaux. […] Pendant mon enfance, il n’y avait pas de modèles féminins. Mes héros, mes modèles étaient Tarzan, le docteur Dolittle… Il n’y avait pas de femmes qui fassent le genre de choses que je voulais faire.

Jane Goodall – Crédits : ShikharBhattarai

La primatologue recommande aux petites filles qui, comme elle, voudraient changer les choses « d’aller se balader dans la nature, apprendre à l’aimer et ensuite la protéger ».

Si vous souhaitez vous procurer cette Barbie, elle est disponible au prix de 50,99€ sur le site de Mattel.

Crédit photo image de une : ShikharBhattarai

