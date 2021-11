Inégalité salariale et chirurgie dentaire, Kirsten Dunst revient sur les mauvais souvenirs de Spider-Man

Alors que Spider-Man : No Way Home arrive bientôt sur grand écran, l’actrice du premier Spider-Man, Kirsten Dunst a raconté quelques anecdotes sur le film qui révèle le sexisme ambiant autour du tournage.

À l’arrivée d’un nouveau trailer du très attendu Spider-Man: No Way Home, Kirsten Dunst, la première amoureuse du premier Spider-Man sur grand écran a raconté ses souvenirs du film qui portent sur… l’inégalité salariale entre elle et Tobey Maguire.

Mais si, vous savez, ils s’embrassaient la tête en bas sous la pluie !

C’était le couple mythique du premier Spider-Man sorti en 2002, réalisé par Sam Raimi. Kirsten Dunst avait 19 ans à l’époque où elle a joué Mary Jane, l’amoureuse de Spider-Man dans le film aux 139 millions de budget.

Dans une interview pour The Independent, l’actrice a confié certaines anecdotes concernant sa participation à ce succès mondial, notamment sur les différences de salaires entre elle et son partenaire à l’écran. Pas si anecdotique donc !

Tobey Maguire et Kirsten Dunst dans la fameuse scène dans Spider-Man (Columbia TriStar Films)

Un écart de salaires extrême

Le premier Spider-Man, qui a rapporté plus de 800 millions de dollars, d’après The Independent, n’a cependant pas rapporté autant à Kirsten Dunst qu’à Tobey Maguire. Elle a raconté dans son interview :

« La disparité de salaires entre moi et Spider-Man était très extrême. Je n’y ai même pas réfléchi, je me disais juste “Ah oui, Tobey joue Spider-Man”. Mais vous savez qui était sur l’affiche du second Spider-Man ? Spider-Man et moi. »

Elle n’a pas précisé le montant exact de cet écart de salaire, mais elle semble insister sur le fait que c’était une énorme différence. Il est intéressant de constater qu’à l’époque, elle n’avait pas forcément vu ça comme de l’inégalité mais comme quelque chose de normal.

Des modifications sur l’apparence de Kirsten Dunst

En plus de l’inégalité salariale, Kirsten Dunst a raconté dans l’interview pour The Independent qu’il lui avait été demandé de se faire refaire les dents avant de commencer le tournage.

Elle raconte qu’on l’avait conduite chez le dentiste sans avoir été prévenue à l’avance, et qu’elle avait alors refusé disant qu’elle aimait ses dents. Elle raconte que c’est notamment grâce à sa collaboration précédente avec la réalisatrice Sofia Coppola qu’elle a eu assez confiance en elle pour dire non.

Elle avait alors répondu : « Sofia aime mes dents. » Kirsten Dunst était déjà expérimentée en tant qu’actrice à l’époque de Spider-Man, notamment avec son rôle dans The Virgin Suicides, de Sofia Coppola. Cependant, sur le fameux poster de Spider-Man, ses dents avaient été retouchées.

En plus d’une inégalité salariale injuste et complètement banalisée, elle a donc aussi subi le désagrément d’un jugement sur son physique.

On espère que cette « extrême » disparité de salaires est de l’histoire ancienne pour Spider-Man et que Zendaya ne reçoit pas le même traitement injuste que Kirsten Dunst à l’époque.

Crédit photo : Columbia TriStar Films