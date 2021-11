On sait quand va sortir Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, et c’est pas pour demain !

Le volet d’Astérix et Obélix signé Guillaume Canet attire déjà tous les regards en dépit de son entre-soi épuisant. Mais quand sortira t-il, au juste ?

Mise à jour du 17 novembre 2021 —

Le prochain opus des aventures d’Astérix a de quoi foutre les jetons.

À commencer par son casting, une sorte de gratin indigeste de toutes les stars blanches du cinéma français, provenant du gang habituel de Guillaume Canet.

Mais si l’on met 14 secondes la fatigue que nous inspire la liste des guests du film de côté, on doit admettre qu’on a (un peu) hâte de voir le film.

Il nous faudra toutefois nous armer de patience, parce que sa sortie n’est pas prévue pour tout de suite.

Quand sortira Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu ?

Les adaptations des aventures d’Astérix et Obélix sont toujours un peu périlleuses, en ceci qu’il est, en dépit des croyances populaires, difficile de façonner une comédie.

Pourtant, certains y sont parfaitement arrivés, comme Alain Chabat avec Mission Cléopâtre et, plus récemment, Alexandre Astier avec les animés Astérix : Le Domaine des dieux (2014) et Astérix : Le Secret de la potion magique (2018).

D’autres s’y sont cassé les dents, et on ne les citera pas, préférant largement faire comme si Astérix aux Jeux Olympiques n’avait jamais existé.

Croisons les doigts pour qu’en dépit de son casting, ce nouveau volet soit davantage de l’acabit de Mission Cléopâtre que des Jeux Olympiques, et respecte la promesse que Canet nous a faite — en tout humilité — de mélanger savamment Tigre et Dragon et Braveheart.

Pour en découdre avec le suspens sans égal concernant la qualité du film, il vous faudra attendre jusqu’au 1er février 2023.

Ce qui vous laisse le temps de re-visionner les classiques plus ou moins casse-gueule qui précèdent L’Empire du milieu.

Article initialement publié le 9 avril 2021 —

Jeudi 8 avril, la France s’est parée de rouge et de jaune sur les réseaux sociaux et globalement sur le tout-Internet. La liste des heureux sélectionnés au casting d’Astérix et Obélix : L’Empire du milieu a en effet été publiée, faisant vrombir le monde des médias sous un tonnerre de satisfaction.

Nous, on est plus réservées…

Le casting du nouveau Astérix, une preuve de l’entre-soi français

Vous êtes passée à côté de cette fameuse liste ? La voici :

Casting du nouveau Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet. pic.twitter.com/YVNSHngPbj — Les Nuls (@lesnulsfr) April 8, 2021

Au premier regard, il est facile d’éprouver une forme de contentement, ce casting étant surtout composé des personnalités chouchous des Français : qu’on soit une ado accro à YouTube, une trentenaire abonnée à Canal+ ou une septuagénaire fan de comédies, on peut facilement opiner du chef avec joie à la lecture de noms comme BigFlo et Oli, Jonathan Cohen ou Pierre Richard.

Seulement voilà, à y regarder de plus près, ce casting a un arrière-goût de déjà, déjà, déjà, déjà, déjà vu…

Il n’y a qu’à voir le binôme de tête, censé donner vie aux personnages cultissimes d’Astérix et Obélix : Guillaume Canet et Gilles Lellouche. N’a t-on pas déjà bien soupé de ce duo au cinéma ?

Et quand on sait que Guillaume Canet réalise ce film, n’est-on pas franchement lasses de le voir éternellement sélectionner ses potes (aussi talentueux et adorés soient-ils) pour jouer à ses côtés ?

Que ce soit dans Les petits Mouchoirs, Rock’n Roll, Nous finirons ensemble ou encore Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, on retrouve toujours Gilles Lellouche, Marion Cotillard, et parfois pléthore d’autres de leurs potes.

Il est possible de considérer cette volonté à bosser ensemble attachante… mais on peut aussi la lire comme un entre-soi du cinéma français qui n’a rien de réjouissant ! Car il démontre l’hégémonie de certaines personnalités, quand d’autres demeurent irrémédiablement en galère de travail, sans castings, sans rôles, perdus dans les limbes d’un art qui ne veut pas d’eux.

Outre ces têtes d’affiche qui ont l’habitude de tourner ensemble, on remarque la présence de tous les autres chouchous du cinéma actuel, comme Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, José Garcia, Manu Payet et consorts. À savoir : éternellement les mêmes acteurs, qui sévissent depuis des plombes au cinéma et à la télévision française.

Dommage de ne pas voir de jeunes et nouveaux talents (ne nous parlez pas d’Angèle ou de BigFlo et Oli, on les voit déjà partout) pénétrer ce casting ! De jeunes et nouveaux talents qui illustreraient par exemple, enfin à tout hasard, enfin pourquoi pas : LA DIVERSITÉ.

Astérix et Obélix : L’Empire du milieu : on a fait mieux en terme de diversité

Alors oui, on retrouve au casting du nouveau Guillaume Canet Linh-Dan Pham, l’actrice franco-vietnamienne auréolée d’un César en 1993, ou encore Tran Vu Tran et Bun Hay Mean qui sont d’origine asiatique (en même temps, le film s’appelle L’Empire du Milieu donc c’est le minimum).

Mais au niveau des autre rôles, on trouve finalement assez peu de diversité. On demeure dans cet entre-soi élitiste blanc qui en plus d’être d’un ennui mortel, en dit long sur l’incompréhension du cinéma français des enjeux actuels de sa société…

Franchement dommage, car la gamine en nous est toujours demandeuse d’un nouveau volet des aventures d’Astérix et Obélix et continue à croire en un opus idéal, cumulant le génie comique de Mission Cléopâtre avec un casting illustrant la diversité ! Allez, un jour peut-être ?

À lire aussi : Netflix, Prime Video, Disney+ : notre grand comparateur de plateformes de streaming