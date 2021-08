La bande-annonce du prochain Spider-Man enfin révélée

Fuite, réactions sur les réseaux sociaux puis diffusion officielle du trailer… « Spider-Man : No way home » s’est dévoilé à travers une bande-annonce qui met la patience des fans à rude épreuve. La sortie du nouveau volet est prévue pour décembre prochain.

Les plus patientes d’entre nous se sont réveillées de bon matin avec une bonne nouvelle : le trailer de Spider-Man : No way home réalisé par Jon Watts a été diffusé en bonne et due forme par les studios Sony.

Les premières images officielles de Spider-Man : No way home mettent en scène le héros Peter Parker en proie à des problèmes identitaires lorsque sa face cachée est révélée au monde entier.

Ce nouveau volet des aventures de l’homme-araignée fait suite aux précédents opus Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, sortis en 2017 et 2019. Comprenez : « Retour à la maison », « Loin de chez lui » et finalement, « Pas de retour à la maison ». L’Odyssée de Spider-Man/Peter Parker semble une fois de plus semée d’embûches.

Sony précise dans un communiqué :

« Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre sympathique et accessible héros est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale de ses problématiques de super-héros. Lorsqu’il demande de l’aide au docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man ».

Sony forcé de réagir après le leak de la bande-annonce du prochain Spider-Man

Spider-Man : No way home, dont la sortie américaine est programmée pour le 17 décembre 2021 en salles, réunit une fois de plus Tom Holland dans le rôle principal, qui renfile le costume du super-héros pour la sixième fois, et Zendaya dans celui de M-J. Les deux protagonistes sont rejoints par une galerie de personnages dont l’apparition dans le trailer a fait du bruit.

La veille, lundi 23 août, la bande-annonce de Spider-Man avait fuité sur internet, laissant présager une réunion sous haute tension.

Les studios Sony ont finalement réagi moins de 24h après le leak du trailer en dévoilant la bande-annonce. Résultat : plus de 18 millions d’internautes ont regardé les premières images du film et Spider-Man : No way home a caracolé en tête des sujets les plus commentés sur le réseau social Twitter.

Dimensions parallèles et trois fois plus de méchants : l’intrigue se dévoile

Outre Peter Parker et son identité fracassée, l’apparition simultanée de plusieurs méchants iconiques de Spider-Man semble être l’un des enjeux centraux du prochain opus. Docteur Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) sont tous les trois présents à l’affiche et réunis pour la première fois au sein d’un film Spider-Man — laissant à penser que les problèmes de l’homme-araignée vont se multiplier… par trois.

D’après le média ScreenCrush, Spider-Man : No way home s’inspire de l’intrigue du comic One more day dans lequel Peter Parker concluait un pacte avec le personnage démoniaque de Mephisto dans l’espoir de maintenir sa double identité secrète.

Le futur film des studios Sony se détache néanmoins de l’intrigue originelle puisque le rôle du grand méchant est attribué au Doctor Strange, personnage qui maîtrise les forces occultes, le temps et l’espace. Et comme chacun sait, il est très risqué de jouer avec l’espace-temps…

