Il ramène tout son setup gaming pendant l’accouchement de sa meuf, et après tout pourquoi pas

Sur TikTok, une vidéo montrant un futur père ramener tout son matos de gaming pour jouer aux jeux vidéo, pendant le déclenchement de l’accouchement de sa compagne, a indigné plus d’une personne. Mais en vrai, ça va, ça aurait pu être pire hein.

Amber Scott, utilisatrice américaine de la plateforme de vidéo TikTok, a partagé une vidéo devenue rapidement virale. On peut y voir son conjoint de dos, les yeux rivés sur l’écran d’ordinateur, manettes en main, le tout dans la chambre d’hôpital où la future mère attend que son enfant finisse par dégager les lieux fissa.

Des réactions vénères de la part des internautes

Sous la vidéo en question, nombreux sont les commentaires qui s’offusquent de voir un futur père ramener tout son bordel pour jouer à Call of pendant que sa compagne patiente (et souffre aussi, probablement) durant 21 heures, allant de « ce n’est pas un bon signe pour l’avenir » à « c’est triste de voir comment les jeux vidéo prennent toute la place dans la vie des gens »,

Bon, on peut aussi se rappeler que chacun gère comme il peut l’attente parfois bien angoissante dans un hôpital qui sent le chlore et le médoc, qu’on ne sait pas comment le couple gère sa vie, qu’il faut arrêter de sauter sur toutes les occasions pour dire que les jeux vidéo c’est le maaaaal, que si ça se trouve tout le monde est parfaitement ok avec ça, et que surtout, ça aurait pu être bien pire, calmons-nous.

Du matos qui prend trop de place ? Hold my beer !

Comment cela ? Me demanderez-vous, en plein suspense. Eh bien disons que ce futur père aurait très bien pu, par exemple, ramener une table de ping pong et jouer en solo pendant 21h (et je défie quiconque de supporter le bruit de la balle qui fait kling klong, accouchement ou pas).

Peut-être qu’elle s’énerve parce que la stratégie de buttage de zombies de son mec n’est pas la bonne, on n’en sait rien hein (Image issue du film « En cloque : mode d’emploi »)

À ceux qui s’offusquent parce qu’il a ramené « tout son matos de gaming qui prend la place », bah, dites-vous qu’il aurait aussi pu ramener un billard (oui), ou que si son seul moyen de se détendre avait été différent, il aurait aussi pu ramener une machine à barbe à papa ou dessiner une fresque façon Guernica sur les murs de la chambre.

Sinon, il aurait pu aussi faire de la poterie, mais est-ce que le fait de ramener un tour de potier aurait reçu le même accueil ? Est-ce que s’il s’était assis dans un fauteuil en relisant Guerre et Paix (ou en faisant semblant de le lire comme 89% des gens), il se serait moins attiré les foudres de la bienpensance TikTokienne ?

Passer le temps pendant un accouchement — et surtout un déclenchement très long — ne fait pas de lui un futur mauvais père. Rien ne dit qu’il ne prend pas soin d’elle, qu’il se contrefout de qui se passe, ou qu’Amber Scott ne kiffe pas, elle aussi, voir son mec buter du soldat et qu’elle joue aussi, en attendant que leur enfant ne se décide à rendre les clés de l’appart’.

Allez, si vous aussi vous vous retrouvez dans la situation de ce co-parent, écoutez plutôt l’intégralité de Games of Rôles ou refaites-vous tous nos LMK, ça détend aussi vachement.

Crédit de une : Hitesh Choudhary / Pexels