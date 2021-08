Horreur, suspense, frayeurs… Ce soir sur Twitch, c’est fous rires assurés avec Rose et ses potes

Préparez vos meilleurs snacks : ce mardi 17 août de 19h à 23h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, Rose et ses potes jouent à trois jeux cultes de l’horreur — Dead by Daylight, Phasmophobia et The Forest. Un live… très prometteur.

Rose (Apollunaire), notre streameuse gameuse et musicienne, nous a préparé un live haut en couleurs ce soir. Accompagnée de ses deux acolytes Sherly et Aerris, elles vont nous faire frissonner de peur et mourir de rire, avec les trois jeux d’horreur les plus célèbres des deux dernières années !

Dead by Daylight, ou comment adorer se faire peur

Dead by Daylight, c’est LE jeu compétitif à 5 joueurs. Le principe : l’un des participants prend le rôle d’un tueur et doit alors sacrifier les autres. De leur côté, les survivants et survivantes doivent s’échapper de la zone en réparant cinq générateurs éparpillés, tout en sauvant leurs alliés et alliées potentiellement capturéecinq…

Le détail qui tue c’est la variété de personnages « tueurs », tous les plus terrifiants les uns que les autres : Freddy Krueger, Leatherface, Ghostface et même le Démogorgon (Stranger Things) nous font courir dans ce jeu de l’enfer.

Tenté de jouer à Dead by Daylight comme Rose ce soir ? Le jeu est dispo juste ici, à 20€.

Phasmophobia : Ghostbuster version hardcore

Phasmophobia, le jeu indépendant d‘horreur et de survie sortien 2020, a très vite bénéficié de la médiatisation de nombreux streamers bien connus, lui permettant de se faire connaître très rapidement.

Dans ce jeu, la joueuse prend le contrôle d’un membre d’un groupe de quatre personnes maximum, et joue à la chasseuse de fantômes engagée pour s’occuper des créatures hantant différentes installations abandonnées telles que des maisons, des écoles, et évidemment des hôpitaux.

Ça vous chauffe, Phasmo ? Le jeu est dispo juste ici pour 12€.

The Forest, si Koh-Lanta avait mal tourné

Dans The Forest, il faut survivre dans une forêt suite à un crash d’avion en créant un abri, des armes, et des outils utiles à la survie. Ah oui, et petit détail pas négligeable : l’île est peuplée de diverses créatures ignobles dont une tribu de cannibales mutants qui vivent dans des villages et dans des grottes souterraines !

Un plaisir pour nous, moins pour Rose et son équipage.

Pour se procurer ce chef-d’œuvre du morbide, c’est juste ici et ça coûte 17€.

Alors, prêtes à hurler ce soir en live ?