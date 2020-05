Article publié le 11 juillet 2017 –

La série Harry Potter a maintenant 20 ans mais tout le monde n’a pas encore eu la chance de lire l’intégralité des bouquins. En fait, certaines personnes ont même réussi à passer tout ce temps sans jamais se faire spoiler la fin, à l’image de Cécile.

C’est plutôt génial sur le principe mais cela peut mener à des situations inattendues….

C’est sur Twitter que Shelley Zhang, une lectrice assidue d’Harry Potter, a partagé l’échange qu’elle avait eu avec son ami Chris.

Ce dernier lui demande son avis sur des évènements qui se passent dans le cinquième tome, livre qu’il est en train de découvrir pour la première fois.

Rapidement, les deux se rendent comptent qu’ils n’ont pas lu la même histoire DU TOUT.

En fait, Chris a téléchargé un pack comprenant tous les livres et il s’avère que si les quatre premiers étaient les bons, le cinquième a été remplacé par une fanfiction…

L’échange est un concentré de n’importe quoi le plus total.

Friend is reading Harry Potter for the first time. He suddenly realizes he's read a fanfiction Order of the Phoenix instead of the real one. pic.twitter.com/tKNgT6usi6

— Shelley Zhang (@shelzhang) July 10, 2017