Guess who’s back ? Matthew Fox va revenir dans une série, 11 ans après la fin de Lost

Décidément, 2021 est une année surprenante : elle fait même réapparaître les fantômes de 2010. Comme Matthew Fox, alias Jack Shephard dans Lost…

Finalement, il est revenu ! Pourtant, plus personne ne croyait au retour de Matthew Fox depuis la fin de Lost. Prétendument perdu au fin fond de l’Oregon avec sa famille et devenu fan d’aviation et de pilotage (on a visiblement pas tous été traumatisés de la même manière par les crashs d’avions hein), le voici de retour sur le petit écran.

Matthew Fox ne serait-il plus perdu ?

Après la fin de la série à succès, l’acteur avait tenté de faire perdurer sa carrière au cinéma dans des films comme Alex Cross et Extinction, et en jouant quelques scènes dans le film apocalyptique World War Z. Scènes, malheureusement pour lui, majoritairement coupées au montage.

Mais si le plus relou des personnages de Lost (j’assume pleinement cette phrase) avait surtout fait parler de lui après la fin de la série, c’était pour des bails plus sombres — violences sexistes (une conductrice de bus avait porté plainte contre l’acteur qui l’aurait frappée, mais elle a finalement retiré sa plainte ; lui a toujours nié), et conduite en état d’ivresse (il avait été arrêté au volant en état d’ébriété alors qu’il voulait se rendre dans un fast-food) — qui ont sûrement contribué à l’arrêt de sa carrière.

Mais oui Jack, tu vas go back, t’inquiète frère

Mais tout ça, c’est du passé, on dirait !

Si Matthew Fox décide de reprendre le chemin de la télé, c’est pour une toute nouvelle série intitulée Last Night, adaptée du roman éponyme d’Alex Scarrow, et diffusée chez Peacock.

Cette minisérie de cinq épisodes, dirigée par Dennie Gordon (Jack Ryan), suivra la vie d’une famille qui se bat pour survivre dans un monde soudainement plongé dans le chaos. Autre bonne nouvelle : l’acteur partagera la scène avec Joanne Froggatt, qui interprète Anna Bates dans Downton Abbey.

D’après Variety, le tournage de Last Light devrait commencer le 25 septembre prochain, mais nous n’avons, pour l’heure, pas de date de diffusion annoncée. Dès que ça sera le cas, nous vous tiendrons informées, c’est promis !

