« Grossophobie » et « wokisme » rejoignent la prochaine édition du Larousse

C’est traditionnellement au mois de mai que le Larousse révèle sa fournée des mots qui rejoindront ses pages l’année suivante. En 2023 donc, faites place au « wokisme » et à la « grossophobie » !

On l’aura entendu pendant des mois, sans toutefois être convaincu que tout le monde en avait la même définition. Et le voilà qui gagne ses lettres de noblesse.

Le Larousse 2023 accueillera dans ses pages 150 nouveaux mots, dont « wokisme », mot-concept fourre-tout qui plait tant aux réactionnaires pour dénigrer et décrédibiliser les idées progressistes et les combats pour la justice sociale et l’égalité.

Le wokisme a été brandi à toutes les sauces à la moindre occasion : L’actrice noire Lashana Lynch pourrait incarner l’agent secret 007 ? la faute au wokisme ! Le personnage de Minnie Mouse est relookée en pantalon ? la faute au wokisme ! En 2021, pas une semaine ne s’est déroulée sans sa polémique montée en épingle et plusieurs ministres en ont fait une telle obsession qu’il y a même eu un congrès à la Sorbonne pour en débattre.

Devant le mot wokisme, figurera donc la définition suivante : « Idéologie d’inspiration woke, centrée sur les questions d’égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l’universalisme républicain ».

Que nous réserve le Larousse de 2023 ?

Pour le reste, c’est aussi le mot grossophobie qui rejoint l’édition 2023 du Larousse, et pour le coup, on est davantage convaincu par cette très bonne nouvelle : il était temps de reconnaitre l’usage de ce mot pour désigner les discriminations systémiques et le harcèlement que subissent les personnes grosses, dans l’accès à la santé, à l’emploi, ou tout simplement dans leur quotidien.

Pour précision, le Petit Robert avait déjà inclus le mot « grossophobie » à partir de 2018.

Pour le reste, ce sont les mots « NFT », « halloumi », fromage chypriote cher à nos cœurs ou encore « yodel », technique de chant pratiquée dans les Alpes germanophones, qui feront leur entrée.

Du côté des noms propres, faites places au couturier Olivier Rousteing, à la danseuse étoile américaine Misty Copeland, ou encore au cuisinier Thierry Marx.

Rendez-vous le 15 juin pour la sortie du nouveau Larousse.

Crédit photo : Aaron Burden via Unsplash