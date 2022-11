Glee n’aurait pas dû continuer après la mort de Cory Monteith (Finn) selon le créateur de la série

Presque 10 ans après le triste épisode de Glee intitulé The Quaterback, son créateur, Ryan Murphy, a révélé que, si c’était à refaire, il aurait préféré clôturer la série suite à la mort brutale d’un de ses protagonistes.

En 2013, les spectateurs de la série adolescente Glee étaient sous le choc après la disparition brutale de Cory Monteith, des suites d’une overdose de drogue. Il était âgé de 31 ans.

« Si je devais le refaire, on ne serait probablement jamais revenus »

À peine un mois après le drame, la série était déjà de retour sur un plateau de tournage. L’équipe a tourné un épisode au statut bien particulier, mettant en scène la mort du personnage de Cory Monteith, Finn Hudson.

Troisième épisode de la saison cinq, The Quaterback est sorti trois mois après le drame. Une décision que le créateur de Glee, Ryan Murphy, a avoué remettre désormais en question, selon Deadline. Au micro du podcast And That’s What You Really Missed, Ryan Murphy a expliqué :

« Si je devais le refaire, nous nous serions arrêtés pendant très longtemps et nous ne serions probablement jamais revenus. Si cela arrivait maintenant, je me dirais, « c’est la fin ». Parce qu’on ne peut pas se remettre d’une chose pareille. Ce n’était pas comme une mort normale où quelqu’un est malade, et vous pouvez le voir. C’est arrivé si vite, sans avertissement.

« C’est un épisode que j’ai pu regarder une seule fois. Et je ne l’ai plus jamais regardé », a confié Ryan Murphy. Après l’épisode hommage à Cory Monteith, la série à l’envers très sombre a pourtant continué pendant plus de 30 épisodes avant de se clore sur une sixième saison en 2015…

© 20th Century Fox Television

À lire aussi : Ses morts, ses stars racistes et ses chansons : bientôt un docu sur les dessous de Glee

Crédit de l’image à la Une : © 20th Century Fox Television