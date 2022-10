Ses morts, ses stars racistes et ses chansons : bientôt un docu sur les dessous de Glee

Une ambiance toxique, un casting décimé au fil des années, des révélations peu reluisantes sur la star du show… les dessous de Glee seront bientôt révélés dans un documentaire en trois parties.

L’envers du décor d’une des séries les plus marquantes et révolutionnaires des années 2010 bientôt révélé par un documentaire en trois parties, ça vous tente ?

Le service de streaming Discovery+ va se pencher sur les tragédies et les déboires de la série Glee, créée par Ryan Murphy, à travers un documentaire en trois parties. Le documentaire sera porté par les témoignages de celles et ceux qui ont été au cœur de Glee de 2009 à 2015 et qui ont vécu de l’intérieur la hype et la lente chute de la série.

Certains sujets s’annoncent déjà comme incontournables, puisque Glee, ce n’est pas juste un show à succès, mais un phénomène qui a traîné son lot de drames au point qu’on l’a cru frappé d’une malédiction.

Glee : un casting maudit ?

La mort de l’acteur Cory Monteith en 2013, des suites d’une overdose à l’âge de 31 ans, a été le premier coup dur porté à la série, alors même qu’elle était encore en cours de diffusion.

Trois ans après l’épisode final de Glee, c’est le suicide de Mark Salling, l’interprète de Puck, en 2018, qui a bouleversé les fans, malgré des circonstances autrement plus troublantes. L’acteur a mis fin à ses jours alors qu’il risquait d’être condamné par la justice après son inculpation pour possession d’images pédopornographiques.

Enfin, et plus récemment, en juillet 2020, c’est la disparition tragique de Naya Rivera, dont le rôle de Santana avait été une bouffée d’oxygène pour beaucoup de jeunes lesbiennes latinas en quête d’une représentation qu’elles ne trouvaient nulle part ailleurs, qui a été le dernier coup du sort autour de la série.

Une star du show raciste et une ambiance carrément toxique

Aux morts brutales, c’est aussi les révélations sur les comportements de certaines stars de la série, à commencer par celui de Lea Michele, inénarrable Rachel Berry, qui ont été largement suivies et commentées.

Ses agissements racistes ont été dénoncés par les actrices Amber Riley, Samantha Ware, ou encore l’acteur Dabier Snell, alors que la comédienne et chanteuse montrait son soutien au mouvement Black Lives Matter après l’assassinat de George Floyd en 2020. Une sacrée hypocrisie pour plusieurs de ses ex-collègues :

Dabier Snell (Twitter)

« MEUF TU NE ME LAISSAIS PAS M’ASSEOIR À LA TABLE DES AUTRES MEMBRES DU CASTING CAR « JE N’Y ÉTAIS PAS À MA PLACE » VA TE FAIRE FOUTRE LEA »

Et finalement, quoi de mieux pour cerner l’ambiance carrément malsaine autour de Glee que cette citation de son créateur Ryan Murphy, peu après le clap de fin, dans une interview à Entertainment Weekly :

« Il y avait beaucoup de luttes intestines. Beaucoup de gens couchaient ensemble et rompaient ensuite. C’était un bon entraînement pour être parent, je peux vous le dire. Mais j’ai aussi fait une erreur : c’était devenu trop personnel. On aimait tellement être ensemble qu’on allait dîner ensemble, on passait du temps ensemble, on était tout le temps ensemble, alors il n’y avait plus de limites entre qui était le patron et qui était l’employé. On était si proches que quand quelque chose arrivait, ça me touchait tellement que je pétais les plombs. »

Ce sont Discovery+ et ID, à l’origine du documentaire sur Armie Hammer qui se sont donc emparés du croustillant dossier Glee. Pour le moment, on ne sait pas encore s’il se penchera sur l’obscure rumeur qui court sur Lea Michele et sa prétendue incapacité à lire… mais on a déjà hâte.

Crédit photo : Fox