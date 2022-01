Gérardmer 2022 : les femmes dominent le palmarès de !

La 29è édition du festival fantastique de Gérardmer s’est achevée dimanche 30 janvier par la projection du film Ego, de Hanna Bergholm. Et cette année, ce sont les femmes qui règnent en maitresses sur le palmarès.

Si Bruno Barde, le président du festival du film fantastique de Gérardmer, ainsi que les réalisateurs Alexandre Aja et Edgar Wright n’ont mentionné QUE DES HOMMES dans leurs inspirations cinéma, force est de constater que l’horreur est désormais aux mains des femmes.

Alors que le film Titane, de Julia Ducournau, a remporté la Palme d’or à Cannes en 2021, ce sont également des réalisatrices (accompagnées de l’indétronable Paco Plaza, qui avait déjà ébloui le festival avec Rec il y a 14 ans) qui dominent cette année le palmarès du festival.

Et on aura jamais autant kiffé ce bel événement culturel.

Le palmarès complet de Gérardmer 2022

Alors que le film Ego, de Hanna Bergholm, a remporté le Grand Prix du festival, le film Samhain, notre grand favori signé par l’Irlandaise Kate Dolan, a reçu le Prix du Jury, ex-aequo avec La Abuela, de Paco Plaza.

Par ailleurs, c’est le film The Innocents qui a le plus séduit le public et la critique et remporte ainsi deux prix.

Voilà le palmarès complet de cette splendide édition :

Grand Prix : Ego, de Hanna Bergholm

Prix du jury : Samhain, de Kate Dolan ex-aeco avec La Abuela de Paco Plaza

Prix du jury de la critique : The Innocents de Eskil Vogt

Prix du public : The Innocents de Eskil Vogt

Prix du jury jeunes de la Région Grand Est : Ego, de Hanna Bergholm

Prix de la meilleure musique : Mona Lisa and the Blood Moon de Ana Lily Amirpour

Grand Prix du court métrage : Charge Mentale, de Benjamin Malherbe

Un palmarès qui fait la part belle aux drames familiaux et aux « mommy issues », et prouve l’intérêt des festivaliers pour l’« elevated horror ».

En tout cas, et après des décennies d’invisibilisation des femmes dans l’industrie du cinéma d’horreur, la vapeur s’inverse.

Et il était temps.

