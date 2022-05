Facile, végétarienne et pas chère, cette recette d’aubergines farcies n’a aucun défaut

Fini les légumes-racines et autres choux d’hiver chiants, le mois de mai fait place aux légumes du soleil ! Une très bonne occasion de manger des aubergines, qu’on vous conseille farcies au riz et aux épices.

C’est le retour dans les bacs du meilleur légume du monde : l’aubergine ! Non contente de servir les amateurs et amatrices de sextos du monde entier, elle est aussi délicieuse dans nos assiettes. La preuve, avec cette recette facile, végane, et peu chère si votre étagère à épices est déjà fournie : les aubergines farcies au riz et aux épices.

Ingrédients pour des aubergines farcies au riz et aux épices (pour 2 personnes)

2 petites aubergines,

2 gousses d’ail,

1 oignon,

de l’huile d’olive,

250 grammes de riz basmati cuit,

1 poignée de noix de cajou blanches concassées,

1 demi-cuillère à café de curcuma moulu,

1 cuillère à café de cardamone moulue,

1 demi-cuillère à café de cumin moulu,

200 ml de crème de soja ou de crème fraîche, selon vos préférences,

2 cuillères à café de sauce soja,

2 cuillères à café de coriandre hachée,

1 cuillère à café de basilic haché,

sel, poivre

Melanie Dompierre / Pexels

Recette des aubergines farcies au riz et aux épices

Commencez par cuire votre riz basmati, puis conservez-le,

plongez vos aubergines entières dans une casserole d’eau, et laissez-les cuire une dizaine de minutes à feu moyen,

dans une poêle, faites revenir à feu vif l’ail et l’oignon, émincés dans de l’huile d’olive,

passez à feu moyen, et ajoutez au mélange le riz, le curcuma, la cardamone, le cumin et les noix de cajou. Faites revenir le tout pendant deux ou trois minutes,

ajoutez la crème, la sauce soja et la coriandre et le basilic haché. Mélangez bien, toujours sur feu moyen, et assaisonnez de sel et de poivre à votre convenance. Coupez le feu, et réservez le mélange,

coupez vos aubergines en deux et évidez-en une partie à la cuillère, en laissant au moins 1 centimètre de chair sur les bords,

avec la chair évidée de l’aubergine, faites des petits cubes et incorporez-les au mélange de riz, d’épices et de noix de cajou. Vous pouvez aussi ajouter du parmesan sur le dessus,

farcissez les aubergines, et enfournez-les pendant 25 minutes, à 180 degrés.

Quand elles sortiront du four, vous aurez un plat de résistance végétarien (voire végane) et chaleureux à déguster au dîner ! Et bien sûr, le plat se décline selon vos goûts en matières d’épices, de sauce, ou de farce : le riz peut être remplacé par du boulgour ou du quinoa, on peut y ajouter du fromage…

Bref, bon appétit !

Crédit photo : © Mariana Medvedeva/Unplash