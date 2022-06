Et si on profitait des soldes pour dénicher une robe ou une combi d’invitée de mariage idéale ?

Robe-chemise sage, fendue sexy, portefeuille modulable, et autres combishorts ou combinaisons pantalon… Toutes ces options représentent des tenues sans prises de tête pour les personnes invitées à un mariage qui ne savent pas quoi mettre. En voici des modèles soldés.

Vous ne savez pas quoi porter pour un mariage où vous êtes invitée cet été ? Pas de panique. Il reste la solution d’emprunter une tenue à des proches, de louer une robe, ou même d’en acheter une de seconde main comme sur des plateformes comme Vinted, Vestiaire Co, ou encore Depop.

Les robes et combis : tenues toutes faites pratiques quand on est invitée à un mariage

Autrement, si vous souhaitez acheter du neuf, sachez que les soldes viennent de commencer en France et s’étendent du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet 2022 inclus. Et les marques regorgent de tenues telles que des robes et des combinaisons pantalon ou combishorts qui évitent d’avoir à se poser 36 questions pour s’habiller à un mariage.

En fonction du dresscode de l’événement, vous pouvez vous tourner vers une pièce plus ou moins sexy, sage, chic et/ou bucolique. Et terminer votre tenue par une jolie paire de chaussures confortables et une pochette de soirée, par exemple, ainsi que quelques bijoux.

Voici déjà 34 suggestions de robes et de combis en promo en ces soldes d’été 2022.

34 tenues d’invitée modèle à un mariage, soldées et sans prise de tête

Robe chemise en lyocell — Mango — 39,99€ 29,99€.

Combinaison short à manches courtes ballon en denim — La Redoute Collections — 54,99€ 43,99€.

Robe sans manches à imprimé fleuri — Promod — 39,99€ 19,99€.

Robe imprimée et ajourée en coton et nylon — Zara — 29,95 € 19,99 EUR.

Combishort ceintrée en viscose et polyamide — Artlove — 69,00€ 48,30€.

Robe à rayures en viscose — Mango — 39,99€ 29,99€.

Robe fines bretelles en polyester — La Redoute Collections — 59,99€ 27,00€

Robe courte imprimée, en polyester recyclé — Promod — 49,95€ 14,98€

Robe chemise imprimée en polyester — Zara — 45,95 € 35,99€.

Combipantalon slim en coton — La Petite Étoile — 119€ 59,50€.

Robe froncée imprimée en polyester et polyester recyclée — Mango — 29,99€ 22,99€.

Robe bustier mi-longue en popeline de coton bio — La Redoute Collections — 54,99€ 24,75€.

Robe imprimée cachemire en viscose responsable — Promod — 39,99€ 19,99€.

Robe mi-longue à bretelles, en lin et coton — Zara — 45,95 € 35,99€.

Robe midi imprimée en polyester — Mango — 29,99€ 22,99€.

Combinaison pantalon en coton responsable certifié Oeko-Tex® — Galeries Lafayette — 89,00€ 53,40€.

Robe chemise à imprimé fantaisie — Suncoo — 125€ 75€.

Robe coupe babydoll, en viscose — Promod — 29,99€ 14,99€.

Robe imprimée à bretelles chaîne, en polyester — Zara — 49,95 € 35,99€.

Combinaison encolure croisée — Mango — 59,99€ 49,99€.

Combinaison à carreaux en polyester et viscose — La Redoute Collections — 59,99€ 30€.

Robe courte à imprimé et fil lurex — Suncoo — 99€ 59€.

Robe longue en voile de polyester — Promod — 79,99€ 63,99€.

Robe portefeuille à bretelles, en coton — Zara — 19,95 € 12,99€

Combi-short imprimé fleurs avec ceinture, en viscose et lin — La Redoute Collections — 59,99€ 30€.

Robe longue fluide à fines bretelles — Suncoo — 125€ 87€.

Robe longue imprimée irisée, en polyester et polyester recyclé — Promod — 59,99€ 47,99€.

Robe courte en maille ajourée, en viscose et polyamide — Zara — 25,95€ 17,99€.

Combinaison large fines bretelles en polyester recyclé et polyester — La Redoute Collections — 54,99€ 43,99€

Robe longue fluide et plissée à dos-nu et imprimé graphique — Suncoo — 145€ 101€.

Longue robe à bretelles en coton et lyocell — Promod — 59,99€ 41,99€.

Combinaison longue fendue, en polyester — Zara — 29,95€ 19,99€

Robe chemise longue et fluide à imprimé floral et ceinture ton-sur-ton — Galeries Lafayette — 99€ 49,50€.

Combinaison pantalon bordé de dentelle au décolleté croisé — Suncoo — 165€ 115€.

