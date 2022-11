Entre science-fiction et film de banlieue, La Gravité se dévoile dans une bande annonce

Un mystérieux alignement de planètes bouleverse l’équilibre d’une cité dans un film de genre français signé Cédric Ido.

Cette année, Noël commence tôt pour les fans de cinéma de genre. Vous avez adoré Teddy, Grave ou encore Gagarine ? Dans ce cas, La Gravité aura certainement de quoi piquer votre curiosité.

Ce film français met en scène l’impact d’un étrange alignement de planètes sur une cité… Un synopsis chargé de mystère, palpable dès la bande-annonce.

Bande-annonce de La Gravité

Un film fantastique au coeur d’une cité

Un mystérieux alignement des planètes embrase le ciel et inquiète tous les habitants de la cité. Une bande d’adolescents, Les Ronins, règnent en maîtres sur cette cité, et voient cet évènement planétaire comme la possibilité d’une nouvelle ère. Daniel, Joshua et Christophe, 3 amis d’enfance que le trafic de drogue et la prison ont séparés, vont devoir s’unir pour affronter ce gang. Après cette nuit-là, où le ciel a viré au rouge sang, plus rien ne sera jamais pareil…

Croisant le genre du film de banlieue (dont Les Misérables ou Divines sont des exemples emblématiques) et la science-fiction, La Gravité a commencé sa carrière en grandes pompes au Tiff, le prestigieux Festival de Toronto. Derrière la caméra, on retrouve Cédric Ido, qui signe son premier long-métrage en solo et a récemment participé à l’écriture de Oussekine. Il dirigera Hafsia Herzi (Tu mérites un amour), Steve Tientcheu (le « maire » des Misérables), Max Gomis et retrouvera Jean-Baptiste Anoumon (présent dans le premier film d’Ido, La vie de château).

Le film sortira dans les salles obscures le 21 décembre.

© Alba films

À lire aussi : Enfin un biopic sur le compositeur guadeloupéen Chevalier de Saint-George (et ça promet d’être splendide)

Crédit de l’image à la Une : © Alba films