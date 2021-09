Énorme nouvelle pour les fans de Doctor Who !

Whovians de tous les pays, réjouissez-vous : cette nouvelle devrait vous faire sauter au plafond de joie !

En 2023, la série britannique culte Doctor Who fêtera ses 60 ans. Un record de longévité impressionnant pour une fiction à travers le temps, l’espace et l’humour so British qui a su conquérir des générations entières !

Mais ne nous mentons pas : le retour en grâce de Doctor Who est dû en bonne partie au talent d’un homme, Russell T. Davies, le showrunner en charge de la série dès 2005, qui lui a offert un nouveau souffle incomparable et un succès retentissant. David Tennant en Docteur, tous ces gifs qui ont fait les beaux jours de Tumblr, c’est à lui qu’on le doit.

Et ça rend la nouvelle encore plus délicieuse.

Yesss les medley de gifs sur Tumblr quel plaisir

Russell T. Davies est de retour sur Doctor Who

C’est la BBC qui le dit : Russell T. Davies revient chapeauter Docteur Who en 2023, pour les 60 ans de la série dont il a quitté les rênes en 2009 ! Et pas seulement pour un épisode spécial : pour une saison au moins.

« Je déborde d’enthousiasme à l’idée de revenir sur ma série préférée », déclare le showrunner, qu’une tâche ardue attend : celle de décider qui succèdera à l’actrice Jodie Whittaker, première femme à endosser le costume du Docteur, qui quittera l’aventure à la fin de 2022.

