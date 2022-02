En embauchant Sofia Jirau, mannequin porteuse de trisomie 21, Victoria’s Secret offre-t-elle un symbole creux ?

Atteinte du syndrome de Down, la portoricaine de 24 ans Sofía Jirau devient ambassadrice Victoria’s Secret. Mais ce beau symbole s’accompagne-t-il d’actions de fond au sein de cet empire de la lingerie qui peine à redécoller ?

Après « sa première mannequin transgenre », « sa première mannequin grande taille », ou encore « sa première mannequin noire et transgenre » Victoria’s Secret embauche sa première mannequin porteuse de trisomie 21, Sofía Jirau.

D’un côté, on peut se réjouir pour cette Portoricaine de 24 ans, qui a fait ses débuts dans le mannequinat en 2020. Auprès de la NBC, la modèle tient ainsi à souligner au sujet de son contrat d’ambassadrice Victoria’s Secret le temps d’une collection se voulant inclusive, baptisée Love Cloud :

« Je veux dire au monde entier que les personnes atteintes de ma maladie, le syndrome de Down, à l’intérieur comme à l’extérieur, nous n’avons pas de limites. […] Les personnes atteintes du syndrome de Down comme moi sont capables de trouver un emploi, de créer leur propre entreprise et de travailler dur comme moi. […] Je dirai à tout le monde de rêver. Rêver, car chaque rêve peut devenir réalité »