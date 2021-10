Elle a dû emmener son bébé à en entretien d’embauche et surprise : tout s’est bien passé

Convoquée à un entretien d’embauche, la mère d’un petit garçon n’a pas eu d’autre choix que de l’emmener avec elle, faute de baby-sitter disponible. Et vous savez quoi ? La suite ne s’est pas déroulée comme prévu.

Publié le 1er juillet 2021

Est-ce que vous avez déjà été confrontée à cette situation, celle de devoir vous déplacer à un entretien d’embauche avec votre enfant en bas âge ? Vu le regard que pose la plupart des entreprises sur les enfants et celles qui osent en faire, il est fort probable que non.

C’est pourquoi nous avons décidé, une fois n’est pas coutume, de vous partager une vidéo TikTok qui a déjà accumulé plus de huit millions de vues.

Emmener son enfant à un entretien d’embauche, pourquoi pas ?

Drôle, mignonne et relativement surprenante, cette vidéo courte et dynamique met en scène une jeune mère qui, lorsqu’elle est appelée par une entreprise pour y passer un second entretien, explique qu’elle devra venir avec son enfant, n’ayant pas de baby-sitter ou de famille pour garder son petit garçon.

L’entreprise, qui a capté qu’on est en 2021 et que le monde évolue, lui explique être « adaptée aux enfants » (kid friendly) et lui propose naturellement de venir avec son fils.

Ni une ni deux, la mère de l’enfant lui enfile aussi un petit costume, et lui rédige un curriculum vitae tout à fait honnête dans lequel on peut lire que les compétences du môme sont notamment de savoir renifler les fleurs avec les dents, de détruire un espace propre en 30 secondes ou encore d’enlever sa propre couche.

Des qualités indispensables pour obtenir un emploi à un an, vous en conviendrez.

Maggie, la mère autrice de la vidéo, explique avoir pu passer son entretien avec son fils assis à ses côtés, que ce dernier a d’ailleurs chopé un cornichon sur le bureau du recruteur, et que tout s’est bien passé.

Tout le monde était détendu, et Maggie a même reçu une proposition d’embauche de la part de l’entreprise.

Comme quoi, quand tout le monde y met du sien, qu’on arrête de considérer les enfants et les mères comme des problèmes qu’il faut planquer sous le tapis et qu’on fonctionne avec son temps, tout peut bien se passer.

Avis aux entreprises françaises qui lèvent encore les sourcils quand les femmes postulent à des emplois en avouant avoir des mômes : bienvenue en 2021, adaptez-vous et facilitez la vie des mères, et tout se passera pour le mieux.

Crédit photo image de une : série Workin’Moms