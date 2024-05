Édouard Baer accusé d’agressions sexuelles par six femmes

Six femmes accusent Edouard Baer de harcèlement et d’agression sexuelle dans une enquête de Mediapart et de Cheek. Le comédien et présente « toutes ses excuses ».

Il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle personnalité soit visée pour des faits d’agression sexuelle. Acteurs, réalisateurs, rappeurs… une vague de metoo déferlent sur le monde du spectacle et on vient à se demander qui sera le prochain sur la liste ? Et surtout, « Comment faire pour que les hommes cessent d’agresser les femmes ?».

Aujourd’hui, c’est le célèbre acteur Édouard Baer qui est accusé par six femmes de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle, selon une enquête de Mediapart et de Cheek. Les jeunes femmes ont partagé leurs histoires, des faits de harcèlement et d’agression sexuelle sur une période s’étalant de 2013 à 2021. « Les récits de ces femmes, toutes âgées d’une vingtaine d’années au moment des faits, et pour la moitié d’entre elles afro-descendantes, s’inscrivent majoritairement dans des contextes professionnels : elles ont croisé sa route dans les médias dans lesquels il a officié ou bien au théâtre. » , écrit nos confrères de Mediapart et Cheek. Pour l’heure, aucune femme n’a porté plainte.

Des témoignantes dégoutées

Le journal rapporte le témoignage de Raphaëlle*, 26 ans. Le comédien et la jeune femme se rencontrés suite à une premier échange sur Instagram. « La jeune femme est en confiance : son père et l’oncle du comédien se connaissent. » Au cours de leur échange, Edouard Baer revient à plusieurs reprises sur le sujet de ses seins. À la fin de la rencontre, dans l’ascenseur, selon le récit de Raphaëlle, Edouard Baer aurait pris son « sein gauche avec sa main », écrit Mediapart. Elle l’aurait « repoussé en criant le prénom de [son] père ». « Je me suis dit que c’était ma porte de sortie. » Édouard Baer aurait lâché sa prise en rétorquant qu’il pourrait prévenir une avocate : « Et ça va bien se passer », aurait-il ajouté.

Le journal rapporte l’histoire des cinq autres femmes. Elsa*, Emma*, Camille*, Anne*, Liv* se livrent sur les agressions sexuelles qu’elles ont subies. Des mains aux fesses, des bisous dans le coup et même une morsure. Toutes ont ressenti du dégoût et de la honte. Si elles parlent aujourd’hui, c’est avant tout pour éviter que d’autres femmes vivent ce qu’elles rapportent aujourd’hui.

Edouard Baer nie les faits

Le comédien, contacté par les rédactions a nié les faits reprochés. Il explique : « Je ne me reconnais pas dans les mots ou les gestes qui me sont attribués, mais je ne peux qu’exprimer mes regrets que mon comportement ait mis mal à l’aise ou blessé ces femmes. Je n’ai pas eu l’intelligence de le percevoir. J’en suis profondément désolé. Je n’ai jamais cherché à les heurter intentionnellement. Je leur présente toutes mes excuses. »

* Les prénoms ont été modifiés à la demande des personnes citées.

