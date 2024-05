Le magicien David Copperfield accusé de violences sexuelles par seize femmes

Dans une enquête parue dans « The Guardian », le célèbre magicien David Copperfield est mis en cause par seize femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits. Trois d’entre elles l’accusent, en outre, de les avoir droguées avant de les violer.

Seize femmes. Ce sont seize femmes, qui, auprès du journal britannique The Guardian, accusent le célèbre magicien David Copperfield de violences sexuelles. Plus de la moitié d’entre elles étaient mineures au moment des faits qu’elles dénoncent, tandis que trois d’entre elles assurent que le magicien de 67 ans les a droguées puis violées, ne pouvant consentir à avoir des relations sexuelles.

Des femmes ont subi des attouchements sur scène

Dans le cadre de l’élaboration de cette enquête publiée mercredi 15 mai, The Guardian a rencontré plus de cent personnes, et avoir consulté de nombreux dossiers de police et de justice au cours de son enquête, qui porte sur une période allant de la fin des années 1980 à 2014.

Certaines témoins accusent le magicien d’attouchements sur scène lors de ses spectacles. Une autre femme, affirme avoir rencontré Copperfield alors qu’elle avait 15 ans. Les années suivantes, il l’appelait tard le soir et lui envoyait des cadeaux, a-t-elle expliqué, disant avoir ainsi été « conditionnée » à avoir des relations sexuelles avec lui. Quand elle a eu 18 ans, tandis que lui, en avait 35, ils ont eu une relation sexuelle consentie, a-t-elle déclaré.

Quatre autres femmes ont affirmé que Copperfield avait touché leurs parties intimes sans leur consentement, ou les avait forcé à les siennes lors de performances live sur scène. Trois d’entre elles étaient adolescentes au moment des faits présumés. Les membres de la famille d’une jeune fille de 15 ans qui était assise dans le public affirment l’avoir vu lui tripoter les seins.

Une première accusation en 2018

Auprès du Guardian, David Copperfield a nié tout acte répréhensible. Par le biais de ses avocats, il affirme n’avoir « jamais agi de manière inappropriée avec qui que ce soit, encore moins avec quelqu’un de mineur ». Ses avocats ont également déclaré que « de nombreuses fausses allégations » avaient déjà été faites contre lui.

Ils font alors référence à une accusation d’agression sexuelle par l’ancienne mannequin américaine Brittney Lewis, en 2018. Cette dernière, qui a également témoigné auprès du journal, affirme avoir été droguée et agressée sexuellement il y a trente ans, alors qu’elle était mineure. David Copperfield avait démenti ces accusations au moment de leur révélation.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.