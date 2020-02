Dix Pour Cent aura peut être droit à une saison 5 !

Bonne nouvelle pour les fans d’A.S.K. et de ses agents, il se pourrait que la saison 4 de Dix Pour Cent ne soit pas la dernière !

Dominique Besnehard, le producteur de la série, avait annoncé que la saison 4 de Dix Pour Cent serait la dernière :

« Je pense vraiment qu’on s’arrêtera là. D’ailleurs, on a une fin de saison un peu fermée. »

Mais au vu de la demande internationale, les fans auront peut-être droit à une saison supplémentaire !

Bon, sinon la news de la « teasing party » de @FestSeriesMania hier soir, c’est que finalement si ça se trouve la saison 4 de #DixPourCent ne sera pas la dernière. Peut-être. Ou pas. Oui. Ou non. Ça a été une rumeur, puis une info, et maintenant rien de sûr 🙃 On verra… pic.twitter.com/NaEtpj93oD

— Pierre Langlais (@MrSeries) February 21, 2020