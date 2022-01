Dix ans après sa disparition, le veston renaît de ses cendres et devient tendance

On a vu il y a quelques temps déjà que les Ugg étaient de retour, que la veste en laine faisait une réapparition remarquée et que notre amour pour les bonnets commençait à grandir de jour en jour. Dans cette même veine, nous allons inclure aux grands comebacks de 2022 le veston…

Le veston… Voilà un vêtement dont on ne parlait jusque-là plus beaucoup. Et pourtant, il accuse un regain de popularité inespéré en ce moment-même à la fois sur les réseaux et dans la rue. Et si on peut très facilement deviner que son retour provient d’une fascination quasi obsessionnelle pour les années 1990/2000, le porter en 2022 est une autre… paire de manches.

Un veston ? Quel veston ?

Si vous êtes née dans les années 2000, le veston peut, très probablement, être un concept vague pour vous qui ne vous évoque pas grand-chose. Le veston est, en fait, une pièce tirée du vestiaire masculin et plus particulièrement du costume 3 pièces, qui comprend également une veste de blazer et un pantalon à pinces. Plutôt court, il se porte initialement fermé sur une chemise afin de l’habiller. Détourné dans les années 1990 par les fans de grunge, il devient une pièce moins conventionnelle et peut désormais s’associer à des jeans troués, des robes courtes et même des jupes à carreaux.

Comment porter le veston en 2022 ?

En 2022, le veston s’inspire du grunge pour pouvoir se réinventer. Il se porte donc aujourd’hui facilement sur un jean baggy ou un pantalon très large associés à une paire de baskets de type Dunk de Nike. L’idée ? Pouvoir lui donner une dimension streetwear. Autre option possible : le porter ouvert comme une simple veste sans manche, sur une robe courte ou un short inspiration 60s. Seul pièce avec laquelle il ne se porte pas : le jean skinny, étant donné que ce sont deux pièces plutôt près du corps. Et vous, vous le porteriez comment, le veston ?

Notre shopping vestons

Veston marron, & Other Stories, 69€

Gilet écru sans manches, H&M, 29,99€

Veston noir, WE Fashion, 22,40€ au lieu de 27,29€

