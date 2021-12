« Où finissent nos vêtements ? », se demande Hugo Clément dans un docu à voir sur France 5

Le dimanche 19 décembre 2021 à 20h55 sur France 5 sera diffusé le dernier documentaire d’Hugo Clément, qui s’intéresse à la fin de vie des vêtements, à leur recyclage et au marché de la seconde main.

Les Français achètent encore aujourd’hui en moyenne l’équivalent de dix kilos de vêtements par an. Et puisque nos armoires ne sont pas élastiques, on est bien obligé de se débarrasser au fur et à mesure des fringues qu’on ne porte plus, pour x ou y raison.

Que deviennent les 205 000 tonnes de vêtements et tissus collectés en France ?

Pour nous y aider, nombreux sont les points de collecte de l’association Le Relais qui proposent de recueillir les vêtements usagés afin de leur offrir une deuxième vie. Mais laquelle, comment, et à quel prix social et écologique ?

Les marques sont également de plus en plus nombreuses à proposer d’échanger ce dont on ne veut plus contre des bons d’achat chez elles. Mais que deviennent ces tonnes de vêtements rapportés (littéralement : 205 000 tonnes de vêtements et tissus usagés ont été collectées en 2020 sur le territoire hexagonal) ?

« Où finissent nos vêtements ? » demande Hugo Clément dans son nouveau documentaire

C’est la question que se pose Hugo Clément dans le dernier épisode de sa série documentaire Sur le Front : où finissent nos vêtements ?

Diffusé le dimanche 19 décembre 2021 à 20h55 sur France 5, ce docu remonte le fil de la seconde main. L’équipe du journaliste a notamment caché des balises GPS dans des vêtements mis au recyclage afin de savoir ce qu’ils deviennent vraiment.

Pour les personnes déjà sensibilisées et averties aux enjeux de la fast-fashion et de l’idéal de mode circulaire, il n’y aura pas beaucoup de nouvelles informations. Mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Et c’est une belle occasion sur une chaîne de service public, à une heure de grande écoute, d’informer le plus grand public possible sur l’impact de la mode sur la planète.

Comme le raconte Hugo Clément et son équipe dans ce nouveau documentaire Où finissent nos vêtements, nos fringues sont bien souvent revendus à l’étranger, où ils empêchent le développement d’une vraie filière textile locale.

Or, comme il s’agit massivement de pièces de fast-fashion de piètre qualité, ces pièces ne font pas long feu et finissent rapidement dans des décharges à ciel ouvert où elles peinent à se décomposer, quand ils ne polluent pas directement les océans…

Rappelons donc que le meilleur déchet, ce n’est pas celui qu’on tente de recycler : c’est celui qu’on ne produit pas.

Sur le front : Où finissent nos vêtements ?, dimanche 19 décembre 2021 à 20h55 sur France 5.

