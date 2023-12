Des parents LGBTQI+ se mobilisent pour sauver la maternité des Lilas

Menacée de fermeture depuis juin 2022, la maternité des Lilas est en sursis. Symbole de la lutte pour les droits des femmes, elle reçoit un grand soutien de la part de parents LGBTQI+, qui ont trouvé refuge auprès de l’établissement, comme le rapporte le média StreetPress.

« Sauvons la maternité des Lilas ». C’est avec ce titre évocateur que dans un article de StreetPress, plusieurs parents LGBTQI+ se mobilisent contre la fermeture de cette maternité située en Seine-Saint-Denis.

L’établissement, qui s’est imposé comme refuge pour les parents LGBTQI+ est menacé de fermeture. Le 2 juin 2022, l’ARS Île-de-France annonçait le risque de non-renouvellement de son autorisation d’exercer. En cause ? Un déficit qui s’élève à plusieurs millions d’euros et des locaux vétustes qui ne correspondraient plus aux normes. Obtenant un sursis d’un an, elle est de nouveau menacée de fermeture depuis quelques semaines.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une manifestation devant la marie des Lilas

Pourtant, elle est un véritable symbole de la lutte pour les droits des femmes et des personnes LGBTQI+. C’est dans cet établissement, qui accueille encore 1 200 accouchements et 900 IVG par an, qu’Ali Aguado, premier homme trans enceint a accouché. La maternité étant saluée pour son accompagnement des parents et futurs parents trans.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

La gratuité des soins, le temps passé avec chaque personne soignée et la bienveillance d’un personnel moins soumis à une logique de rendement qu’ailleurs en font de facto un espace non rentable. Alors les parents se mobilisent.

Le 21 octobre dernier, plusieurs parents trans et lesbiens ont manifesté devant la marie des Lilas, où ils ont scandé « Queer et trans, on veut des sages-femmes en conséquence, pas des usines à naissance ». Ils ont également lancé le compte Instagram « Queer et trans pour les Lilas » et ont, par la biais d’une vidéo publiée par XY Media, manifesté leur soutien au personnel.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ils sont donc plusieurs parents, Rachel, Annette, Jena ou encore Isaac à annoncer dans StreetPress vouloir poursuivre leur mobilisation pour sauver les salles de naissance de la maternité des Lilas.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.