Découvre le #KohLantaRunChallenge, pour réveiller l’aventurière qui est en toi !

Koh Lanta s’apprête à faire son grand retour sur TF1 !

Dans cette nouvelle édition, intitulée Koh Lanta et l’île des Héros, 14 nouveaux aventuriers devront faire équipe avec cinq anciens héros des saisons précédentes Sara, Jessica, Téheiura, Claude et Moussa.

Ça promet !

En attendant le lancement de cette nouvelle édition, TF1 propose aux apprentis aventuriers de commencer l’entrainement dès maintenant en participant au #KohLantaRunChallenge.

Le #KohLantaRunChallenge, c’est quoi ?

Je ne sais pas toi, mais moi quand je vois « Koh Lanta » et « challenge » dans le même hashtag, mon âme d’aventurière se réveille.

Mais en quoi consiste ce fameux challenge ?

Le principe du #KohLantaRunChallenge est simple et tout le monde peut participer !

Il suffit de se munir d’un smartphone doté d’une application utilisant le GPS drawing (Strava, Nike Run, Runtastic…) et de courir la distance de ton choix, dans la ville de ton choix, en prenant soin de dessiner la forme du célèbre totem de Koh-Lanta !

Si mes explications te paraissent floues, ces exemples de parcours devraient t’éclairer !

Exemple de parcours à Paris : distance 14,90km – durée 1:32:41

Exemple de parcours à Lyon : distance 6,03km – durée 0:37:33

Exemple de parcours à Paris : distance 4,53km – durée 0:28:11

Le #KohLantaRunChallenge, comment participer ?

Une fois ton totem tracé à coup de foulées dynamiques, tu peux le poster sur les réseaux sociaux avec le #KohLantaRunChallenge en targuant Denis Brogniart et le compte @TF1.

À la clé ? Une rencontre avec Denis Brogniart et une place pour assister à la prochaine finale de Koh Lanta pour les 10 chanceux qui seront tirés au sort !

C’est donc le moment de réveiller la guerrière (et l’artiste !) qui est en toi.

Tu peux créer ton propre parcours sur strava.com mais si tu n’es pas inspirée (ou nulle en dessin, ça arrive), pas de panique !

Le site TF1 et Vous propose différents parcours entre 5 et 10km dans plus d’une trentaine de villes en France !

Le #KohLantaRunChallenge, ça commence ce dimanche

Le top départ de ce challenge aura lieu ce dimanche (26 janvier).

Denis Brogniart lui-même et les héros de Koh-Lanta iront tracer leur totem dans Paris !

Seule ou à plusieurs, c’est donc le moment mettre ta série préférée sur pause et de sortir tes runnings !

Alors, tu participes ?

