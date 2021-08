On a beau essayer de ne pas ressembler à nos propres parents, en vacances on dit tous plus ou moins les mêmes choses à nos mômes, génération après génération. Mieux vaut en rire, non ?

Les vacances approchent — ou bien sont déjà passées pour les juillettistes — et elles vont apporter leur lot de phrases toutes faites, rabâchées à longueur de journée aux petits héritiers dopés aux beignets huileux et aux crêpes au chocolat.

Même si on avait pu se promettre qu’on ne ferait jamais, JAMAIS partie de la team des parents relous, qu’on serait hyper cool et détendu du slip… eh bien en vrai, on dit toutes et tous les mêmes choses à nos enfants, à deux trois détails ou formulations près.

Les phrases types du parent en vacances, personne ne va y couper

Voici donc une petite liste non exhaustive des mots, phrases, expressions que vous allez (ou avez déjà) prononcer dans les semaines à venir. Je compte bien évidemment sur vous pour la compléter avec vos propres punchlines !

« Non Yuan, on ne va pas ENCORE s’arrêter pour faire pipi, on vient de le faire » « On voit encore la maison dans le rétro, donc ça ne sert à rien de demander quand est-ce qu’on arrive, ce n’est pas tout de suite, Khadija » « Si tu veux vomir, c’est dans le seau, pas sur le siège devant toi » « Bordel, pourquoi j’ai récupéré son vomi avec mes mains ? » « Mais non Marie-Cystite, ça ne sent pas les égouts voyons, ça sent la mer et les algues » « Viens ici que je te mette de la crème » « Remets ton chapeau ! » « Non on ne va pas dans l’eau tout de suite, faut que tu digères d’abord » « Arrête de manger du sable ! » « Remets tes brassards » « Dolorès, repose tout de suite cette méduse » « Arrête d’essayer d’enterrer ton frère, la marée monte » « Non tu ne peux pas reprendre encore une glace » « On ne court pas autour de la piscine, Giorgio ! » « Viens ici, on remet encore de la crème, t’es en plein cagnard, là » « Non, le rosé, ce n’est pas pour les enfants. Bois ta grenadine. » « Ne mange pas que la mozza dans ta salade de tomates, c’est de la triche » « Non on ne fait pas de barbeuc pour le petit déj’ » « Tout le monde fait la sieste, même les adultes, alors chut, dodo ! » « T’as fait ton cahier de vacances aujourd’hui ? » « Mais si, il a l’air trop cool ce musée de la roue au Moyen-Âge, ça va être sympa comme visite, tu verras ! » « Viens, on va acheter des cartes postales pour papy et mamie » « Où sont passées tes tongs ? Et la deuxième, elle est où ? » « Continue comme ça, et on rentre tout de suite à la maison et on annule le reste des vacances ! » « Bien sûr que tu peux regarder un autre épisode de Peppa Pig, mais quand maman a fini sa bière, on arrête, ok ? » « La prochaine fois, on part en all inclusive avec une garderie pour enfant. Ou alors on prend une nounou à plein temps. Oui je sais qu’on n’a pas les moyens, et alors ? » « C’est quand la rentrée des classes déjà ? » « Ne mange pas cette chipo, elle est carbonisée ! » « Non, les chips, c’est pas des légumes » « Et si l’année prochaine on laissait les enfants aux grands-parents pour les vacances ? »

Allez, bon courage, bonnes vacances, et vivement la rentrée !

