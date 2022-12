Dans une vidéo comique, Eva Longoria nous apprend à combattre le harcèlement de rue 

Par la voix de son égérie, L’Oréal Paris USA présente la formation « Stand Up » et la technique des 5D. Cinq solutions pour aider quelqu’un ou se sortir d’une situation de harcèlement dans l’espace public.

« 80% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement de rue », déclare Eva Longoria dans une vidéo publiée le 25 novembre. À l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, l’actrice américaine a participé à un spot de sensibilisation présenté par L’Oréal Paris USA, dont elle est l’égérie.

Une doudoune contre le harcèlement de rue ?

Habituée des tenues flamboyantes et des tapis rouges, l’interprète de Gabriel Solis dans la série Desperate Housewives apparaît ici vêtue d’une doudoune XXL blanche gonflable. En cas de contact inapproprié, si on vous siffle dans la rue ou encore si vous êtes suivies, « il suffit de porter ce manteau », affirme-t-elle avec ironie. « C’est tout ce que nous avons à faire pour être en sécurité » ajoute-t-elle, visiblement peu à son aise dans ce qui ressemble plutôt à un costume de Bibendum aussi peu seyant que pratique à porter.

Les 5D

Alors qu’elle finit par quitter ce manteau ridicule en déclarant que « trop, c’est trop », l’actrice présente « une solution plus simple ». En partenariat avec la Fondation des femmes et l’association Right to Be, L’Oréal Paris propose une formation de 10 minutes intitulée « Stand Up », basée sur l’apprentissage des 5D. Ces techniques, qui consistent à « Distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer », s’adressent aux victimes comme aux témoins de harcèlement de rue. Est-il vraiment plus simple de faire semblant de connaître la victime en train de se faire harceler pour distraire son harceleur ? Ou même d’intervenir pour défendre la victime et diriger la situation ? Pas sûr. Mais ces techniques ont au moins le mérite de ne pas rester seule dans ce genre de situation, ou de venir en aide efficacement, à condition de veiller aussi à sa propre sécurité. À ce jour, la formation « Stand Up » aurait déjà profité à 1 million de personnes.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.