Coup de coeur 100% douceur, on découvre le bijou Kena: Bridge of Spirits ce soir en live !

Si Kena: Bridge of Spirits s’était fait oublier de manière peu rassurante après deux premiers Playstation Showcase mémorables, le jeu dépasse au final toutes nos attentes. On découvre tout ça ce 22 septembre dès 19h avec SekaiLove !

Quelle merveilleuse surprise ! Douceur, harmonie, fluidité, Kena: Bridge of Spirits, du studio indé Ember Lab, est une véritable réussite — même sans avoir les chiffres exacts des ventes, les avis sont unanimement positifs sur les réseaux sociaux et forums spécialisés.

Ce jeu d’action-aventure mêle scénario passionnant, résolution d’énigmes, combats fluides et exploration pour un voyage immersif et mémorable.

À l’occasion de sa très récente sortie, SekaiLove, notre animatrice suisse et streameuse de talent, va découvrir en live avec vous ce jeu déjà légendaire. Avec son humour et sa perspicacité, Sekai va nous faire voyager tout en analysant le jeu sous toutes ses formes.

Grâce à ses influences de film d’animation Disney / Pixar, Kena a réussi à séduire les testeurs grâce à son univers enchanteur et son gameplay à la fois riche et varié. Serez-vous conquise également ? Avec Sekai, faites vous votre avis : le jeu est disponible aujourd’hui sur PS5, PS4 et PC.

Une soirée qui s’annonce très prometteuse !