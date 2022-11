Concentration, douleur, mémoire… Le pouvoir insoupçonné des gros mots

Selon une étude, parue dans la revue linguistique Lingua, les jurons ont des effets qu’aucun autre mot ne peut provoquer. De quoi justifier de les utiliser plus régulièrement, ou pour le moins sans tabou, et ça c’est une put*** de bonne nouvelle.

Amis des jurons, adeptes du langage charretier, vous pouvez désormais justifier de votre vulgarité avec la science à l’appui. La revue linguistique Lingua a publié, le 22 octobre, une étude sur l’usage des gros mots. Rassemblant « un nombre croissant de recherches provenant de diverses disciplines », l’étude même en évidence une conclusion essentielle : les jurons sont puissants. Elle révèle que ces derniers ne sont pas seulement la manifestation de notre mécontentement ou le signe distinctif des mal-élevés, mais qu’ils possèdent plusieurs fonctions et donnent naissance à une multitude de conséquences physiologiques, émotionnelles, mais aussi interactionnelles.

Mémoire, endurance, force, douleur… : les bienfaits des gros mots

Qui n’a jamais insulté copieusement sa table basse, juste après s’y être cogné l’orteil ? La douleur aussitôt arrivée, le mot résonne déjà dans la pièce. Vous vous reconnaissez ? Ne vous en excusez pas, au contraire. Selon l’étude de Lingua, les jurons ont des effets que n’ont pas les autres mots, comme soulager la douleur. Ils sont aussi un bon allié pour augmenter la force et l’endurance, donc allez-y franchement la prochaine fois que vous essaierez de vous baigner en Bretagne, vous parviendrez peut-être à entrer dans l’eau cette fois. Ils sont aussi vecteurs d’excitation, alors pourquoi ne pas les inviter lors de votre prochaine partie de jambes en l’air ? Un petit conseil toutefois, prévenez votre partenaire avant de commencer à l’insulter, il ou elle risquerait de mal le prendre. Enfin, les gros mots accroissent l’attention et augmentent la mémoire.

Si on l’avait su plus tôt, on aurait récité nos tables de multiplication en alternant avec des « merde » et des « fait chier ». Pas sûr que la maîtresse aurait adhéré, mais il n’est jamais trop tard pour apprendre. Si les jurons ont autant d’effets sur nous, c’est d’ailleurs peut-être lié à l’enfance. Selon cette étude, le fait de punir un enfant pour avoir dit un gros mot pourrait créer un lien émotionnel avec les jurons. Une excuse de plus pour les amoureux des mots fleuris.

À lire aussi : Comment insulter son prochain avec humour ?

Visuel de Une : Unsplash / Barnabas Lartey-Odoi Tetteh